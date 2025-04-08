MTS AI: 70% разработчиков недовольны ИИ-ассистентами для написания кода

Компания MTS AI провела опрос, в котором изучила практику использования искусственного интеллекта в разработке ПО. В нем приняли участие 556 разработчиков. 61% респондентов трудоустроены в сфере IT, 6% — в телекоме, 5% — в промышленности. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Согласно опросу, более половины разработчиков (56%) работают в организациях, где уже есть корпоративные ИИ-инструменты для написания кода и решения других задач. При этом 40% респондентов сталкиваются с ограничениями на использование сторонних ИИ-сервисов в некоторых проектах, а для 9% они полностью запрещены. 25% участников опроса указали на отсутствие в их компаниях четких правил по использованию искусственного интеллекта.

Результаты опроса показали, что 69% программистов хотя бы раз прибегали к помощи ИИ в работе, и 47% из них продолжают обращаться к таким решениям: 38% — периодически, и лишь 9% — на постоянной основе. 58% респондентов используют ИИ-инструменты для генерации кода по текстовым запросам, 57% — при поиске ошибок. Также среди популярных сценариев применения — написание тестов (43%) и автодополнение кода (41%).

Опрос выявил, что ИИ значительно экономит время разработчиков — 50% респондентов, регулярно использующих решения на основе искусственного интеллекта в работе, сохраняют от 1 до 4 часов в неделю. Специалисты отмечают скорость выполнения рутинных задач (68%), сокращение времени на поиск информации (57%) и повышение производительности (53%).

Однако качество полученного кода не устраивает 70% респондентов. Лишь 19% опрошенных программистов сказали, что у них нет претензий к качеству работы ИИ-ассистентов, 11% воздержались от оценки. При этом треть респондентов из числа пользователей ИИ-сервисов для разработки признались, что вынуждены вносить исправления в сгенерированный ИИ код и текст в более чем 80% случаев использования, а 27% опрошенных — в 50-80%. Кроме того, многие по-прежнему сомневаются в необходимости ИИ: 49% респондентов, отказывающихся от помощи ИИ уверены, что справятся и без него, а 22% беспокоятся о безопасности данных. При этом 64% ждут от технологий меньшего количества ошибок, 48% — новых функций, а 40% — улучшенного контекстного анализа и защиты информации.

Несмотря на это, 99% тех, кто попробовал ИИ в работе, отмечают его пользу. Более того, 58% программистов считают, что в будущем они будут больше заниматься высокоуровневым проектированием, в то время как код будут писать модели.