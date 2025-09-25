CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

Впервые на оборудовании для серийного производства электроники изготовлены квантовые чипы

Австралийские физики изготовили на современном промышленном оборудовании двухкубитные квантовые чипы, демонстрирующие высокую точность вычислений. Это в ближайшем будущем позволит создавать квантовые компьютеры в промышленных масштабах, а не только единичные лабораторные экземпляры.

Квантовые процессоры в промышленном производстве

Нанотехнологический стартап Diraq университета Нового Южного Уэльса (UNSW, Австралия) впервые создал кремниевые квантовые биты на промышленном оборудовании, которые используются при производстве современной электроники. Точность кубитов оказалась не хуже, чем у лабораторных экземпляров, сообщил UNSW на своем сайте.

Физики «напечатали» четыре двухкубитных квантовых чипа на промышленных кремниевых пластинах, используя оборудование, установленное на территории европейского Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC).

«Теперь очевидно, что чипы Diraq полностью совместимы с производственными процессами, которые существуют уже несколько десятилетий», — сказал профессор инженерного дела UNSW Эндрю Дзурак, основатель и генеральный директор Diraq.

Точность как в лаборатории

Квантовые процессоры Diraq в условиях промышленного производства стабильно работают, как и в экспериментальных условиях исследовательской лаборатории, сохраняя 99%-ную точность.

chiiip700.jpg
Diraq
Квантовые чипы Diraq можно выпускать на промышленном оборудовании без потери точности вычислений

До сих пор не было доказано, что лабораторная точность может быть перенесена в производственные условия, заявил Дзурак: «Это последнее достижение открывает путь к разработке полностью отказоустойчивого, функционального квантового компьютера». Квантовые компьютеры в потребительском масштабе смогут решать задачи, недоступные самым современным высокопроизводительным компьютерам.

При этом лидером среди материалов, исследуемых для квантовых компьютеров, становится кремний, так как позволяет разместить миллионы кубитов на одном кристалле и без проблем работает в уже существующей индустрии микрочипов.

Российские планы промышленного производства квантовых компьютеров

О планах Московского государственного технического университета (МГТУ им. Н. Э. Баумана) вместе с индустриальным партнером, ВНИИА им. Н. Л. Духова, запустить первое в России контрактное производство сверхпроводниковых квантовых процессоров для сверхмощных компьютеров CNews писал в марте 2024 г.

Ученые перешли от изготовления «отдельных кристаллов» к серии благодаря собственной технологии сверхпроводниковых джозефсоновских схем. Они научились изготовлять джозефсоновские переходы с линейными размерами в десятки нанометров с суб-нанометровой точностью.

В июле 2025 г. CNews стало известно, что в России ведется работа по созданию элементной базы для квантового компьютера в рамках проекта «Суперквант». Уже спроектированы и протестированы базовые компоненты разрабатываемой системы управления кубитами: криогенные генераторы высокочастотного опорного сигнала, разработаны и апробированы новые технологические решения в области создания многослойных сверхпроводниковых структур, на основе которых будут созданы сверхчувствительные устройства в терагерцовом диапазоне частот.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще