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МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0

В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты медицинских услуг. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

МИС «КПС «Самсон» является типовой медицинской информационной системой, которая предназначена для автоматизации процессов управления медицинской организации и деятельностью ее персонала, а так же для обеспечения лечебно-профилактического процесса, повышения качества обслуживания пациентов, обеспечения эффективности работы персонала и значительного снижения трудозатрат, связанных с выполнением медицинских технологических процессов в медицинской организации. Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3309). Компания « Самсон Групп» как разработчик МИС «КПС «Самсон» обладает всеми необходимыми сертификатами ФСТЭК и ФСБ России.

Активные USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивают защищенное хранение ключей электронной подписи, формируют электронную подпись на самом устройстве. Устройства обладают сертификатами ФСБ России и ФСТЭК России и являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ.

При подписании с применением активных носителей из линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 высокий уровень безопасности обеспечивается за счет формирования электронной подписи непосредственно «на борту» устройства и использования неизвлекаемых ключей ЭП, которые не покидают пределов устройства и не копируются в оперативную память компьютера. Технология NFC, лежащая в основе продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC, организует процесс подписания на мобильных устройствах.

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» используются сотрудниками медицинских организаций для подписания медицинских электронных документов (СЭМД, ВИМИС) при работе с МИС «КПС «Самсон» с целью передачи их в ЕГИСЗ.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 повышает уровень защиты персональных данных пациентов, соответствующий требованиям ФЗ-152 и отраслевым стандартам».

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