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Более половины страховых случаев в страховании грузов были урегулированы с помощью цифрового страхования

Рынок страхования грузов по итогам 2024 г. вырос практически на треть (+31%) и составил 52 млрд руб., следует из годового отчета Центробанка России. Однако совокупные выплаты в сегменте росли опережающим темпом: показатель увеличился на 53% и составили 11 млрд руб. Убыточность в страховании грузов по итогам прошлого года выросла на 3 п.п. и составила 21%.

По данным аналитиков цифровой платформы сопровождения страхования Zunami, в 2024 г. доля цифрового страхования в страховании грузов составила 18,4%. При этом 59% страховых случаев в сегменте были урегулированы именно с помощью инструментов цифрового страхования. Об этом CNews сообщили представители Zunami.

По словам Артема Ефимова, генерального директора ИТ-компании «Инносети» — разработчика платформы Zunami, цифровое страхование в логистике становится все более востребованным. За счет цифровизации ключевых бизнес-процессов после заключения договора страхования до момента урегулирования страхового случая, страховые компании могут повысить качество клиентского сервиса, в том числе сократить время на урегулирование претензий от нескольких дней до трех минут.

Сегодня с платформой сотрудничают 12 страховых компаний России. В топ-3 страховщиков, наиболее активно использовавших Zunami, вошли «Группа Ренессанс Страхование», «АльфаСтрахование», «СберСтрахование». Совокупный объем застрахованного груза, сопровождаемого с помощью Zunami, составил 27,2 млн единиц.

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