«Технониколь» инвестирует 1 млрд рублей в цифровизацию и автоматизацию логистики

До 2026 г. «Технониколь» планирует вложить в проекты по цифровизации и автоматизации логистики на заводах минеральной ваты 1 млрд руб. Инвестиции направят на внедрение беспилотной погрузочной техники и применение цифровых двойников. Это повысит производительность труда на складах более чем в 2,5 раза – до 180 тыс. куб. м/чел. в год.

В 2024 г. инвестиции «Технониколь» в проекты автоматизации и цифровизации логистики на производствах минеральной изоляции составили 275 млн руб. Компания с помощью цифрового двойника модернизировала транспортный узел на «Заводе Техно» в Рязани и начала обновление склада готовой продукции на предприятии по выпуску теплоизоляции на основе стекловолокна в Серпухове (Московская обл.). Кроме того, на заводе каменной ваты в Хабаровске завершилось тестирование автоматизированной загрузочной платформы. Производительность труда на складах каменной ваты за год выросла почти на 10%.

На заводе каменной ваты в Рязани в 2024 г. модернизировали транспортный узел с использованием цифрового двойника – виртуальной модели проекта. Она показала, что будет происходить с реальными объектами и транспортными потоками после внесения изменений. Это дало возможность заранее проработать различные сценарии по отгрузке продукции, оценить эффективность решения еще до его реализации и вложения инвестиций. С помощью цифрового двойника были созданы планировки подъездной зоны, парковки для фур, КПП и т.п., рассчитана пропускная способность всего узла, график работы склада и потенциальные риски.

«Цифровой двойник полезен тем, что, не реализуя проект, мы можем отработать новую технологию и посмотреть на все нюансы ее применения без крупных вложений. А затем более взвешено принимать решение», – сказала Татьяна Бертова, директор по логистике направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь».

В 2025 г. на заводах по выпуску минеральной изоляции на основе стекловолокна «Технониколь» в Серпухове (Московская обл.) и Чудове (Новгородская обл.) завершатся проекты модернизации складов готовой продукции. Для планировки новых площадей здесь также используют цифрового двойника. Это позволит в виртуальной реальности оценить эффективность и выбрать наилучшую стратегию организации складов (спланировать нанесение разметки, размер ячеек, установку эстакад, расположение зон погрузки и выписки документов и др.), а затем перенести ее на существующую площадку.

До конца 2026 г. проект будет масштабирован на остальные производства каменной ваты «Технониколь»: на заводы в Белгороде, Заинске (Татарстан), Красном Сулине (Ростовская обл.), Хабаровске, Челябинске и Юрге (Кемеровская обл.).

В 2024 на заводе «Технониколь Дальний Восток» завершился пилотный проект по внедрению автоматизированной загрузочной эстакады – платформы, на которой размещают продукцию и загружают ее в фуру. Это решение сократило время погрузки в 2 раза и улучшило ее качество: паллеты устанавливаются более ровно, уменьшаются риски повреждения материала. Кроме того, такой автоматический погрузчик может работать при температуре от -40 до +45 градусов и обеспечивать заднюю загрузку автотранспорта.

«Автоматизированная эстакада прекрасно себя показала на предприятии в Хабаровске. Мы уже видим эффект от ее применения. Поэтому планируем до конца 2026 масштабировать этот проект и на наши другие площадки. В целом наибольшее влияние на рост производительности труда оказывает использование беспилотной техники. И сейчас мы выбираем поставщиков этого оборудования. Основное внимание при этом уделяем комплексным решениям, которые обеспечивают и отгрузку, и транспортировку. Также очень важна возможность работы в сложных климатических условиях, при низких температурах и снежном покрове», – отметила Татьяна Бертова.