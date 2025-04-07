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Т2 внедрил технологию VoWiFi в двух столицах

T2, российский оператор мобильной связи, реализовал технологию Voice over Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках или во время поездки за границу. Услуга также открыта жителям Ставропольского края и Тамбовской области. Компания планирует внедрить технологию VoWiFi во всех регионах присутствия в течение нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В декабре 2024 г. Т2 завершил реализацию VoLTE в регионах присутствия и принялась за внедрение другой технологии альтернативного способа совершения звонков – Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Тестовым регионом для запуска стала Тамбовская область. Успешный пилот помог внедрить VoWiFi в новом регионе Т2, в Ставропольском крае, в день запуска. В конце марта 2025 г. опция стала также доступна жителям Москвы и Московской области, в начале апреля 2025 г. – в Санкт-Петербурге.

В общей сложности технология VoWiFi T2 потенциально открылась более чем 33 млн человек. C начала марта 2025 г. по сети Wi-Fi в подключенных регионах прошло более 6 млн звонков, из них за последние две недели в Москве – 3,5 млн.

Для успешного внедрения услуги технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации в технических макрорегионах. Благодаря этому Т2 сократил время на установление соединения между абонентами, обеспечила улучшенное качество звука, стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов.

VoWiFi позволяет использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети отсутствует. Особенно актуальна технология для тех, кто может находиться в подвальных помещениях, на верхних этажах высоток или за рубежом, то есть в местах, где вместо сигнала от операторских сетей для выхода в сеть используется роутер.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi-Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Запуск технологии VoWiFi был логичным продолжением нашего масштабного запуска VoLTE в прошлом году. Мы также ожидаем реализации Voice over Wi-Fi во всех регионах присутствия в кратчайшие сроки – в течение нескольких месяцев. Новая технология не только расширяет опыт пользования стабильной голосовой связью, но и позволяет экономить в поездках по России и за границей, так как при таком типе звонков минуты расходуются из клиентского пакета без дополнительной платы».

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