Премиальные батарейки без импорта: как изменился рынок после ухода международных гигантов

В 2024 г. общий объем российского рынка потребительских элементов питания составлял 1,1 млрд батареек, что в денежном выражении достигает 52,7 млрд руб. При этом за последние несколько лет он претерпел значительные изменения. Так, после ухода крупнейших международных брендов, таких как Energizer и Duracell, освободилось более трети рынка. Совокупная доля двух брендов превышала 33% в общей категории и 45% в сегменте щелочных батареек, причем оба игрока придерживались стратегии премиального позиционирования. Об этом CNews сообщили представители Opticell.

Уход западных гигантов вызвал временный дисбаланс: с одной стороны, полки магазинов заполнили собственные торговые марки ритейлеров, что усилило конкуренцию в бюджетном сегменте. С другой стороны, бренды среднего сегмента подняли цены, пользуясь временным дефицитом предложения. В итоге потребители, выбирающие элементы питания с акцентом на надежность и долговечность, нуждались в новом бренде, способном обеспечить рынок продуктом с премиальным качеством.

Какие батарейки выбирают потребители

Несмотря на изменения в отрасли, основная структура потребления осталась прежней. Щелочные (алкалиновые) «пальчиковые» и «мизинчиковые» батарейки по-прежнему лидируют с долей более 66%, поскольку остаются незаменимыми для большого количества устройств: от телевизионного пульта до машинки на радиоуправлении. Также один из заметных трендов — рост спроса на специализированные батарейки-«таблетки», доля которых увеличилась с 2% до 12% за несколько лет. В это же время продолжается уменьшение итак небольшого сегмента перезаряжаемых элементов питания, которые были особенно популярны среди домохозяйств в 90-е и 00-е и использовались в фотоаппаратах и плеерах. Их доля составляет не более 6% в денежном выражении.

Потребители батареек условно делятся на две группы. Первая — это семьи с детьми, в которых расход батареек высок за счет игрушек и бытовых приборов. Вторая — пользователи с менее активным потреблением, в основном использующие элементы питания для бытовой электроники. В обоих случаях ключевыми критериями выбора остаются срок службы батарейки и доверие к марке: современный потребитель вынужден ежедневно принимать тысячи решений, и известное имя на упаковке упрощает выбор.

Кто занял премиальный сегмент рынка

Предложить российским потребителям альтернативу в премиальном сегменте решили выходцы из компании Duracell. Благодаря команде действующих экспертов индустрии в 2023 г. на рынке появился новый бренд элементов питания — Opticell.

Как отмечает генеральный директор компании Василий Байда, именно уникальный опыт команды позволил оперативно разработать и вывести на рынок конкурентоспособный продукт: «Некоторые из наших сотрудников работают в этой сфере с 1998 г., и мы хорошо знаем потребности рынка. У нас был всего один шанс и несколько месяцев, чтобы создать достойное предложение, и мы гордимся тем, что наш продукт по сроку службы не уступает, а в некоторых случаях превосходит даже зарубежные аналоги, что подтверждают независимые оценки и тесты».

Уже за первый год бренд сумел существенно расширить ассортимент, увеличив число наименований продукции с семи до нескольких десятков. Дистрибуция охватила более 40 тыс. торговых точек по всей стране, включая крупнейшие федеральные сети, с которыми заключено более 220 контрактов: от «Ашана», Metro, OBI, «Окей», «Магнита» и «Ленты» до «Азбуки Вкуса», «Улыбки Радуги», «Самбери», «Яндекс Лавки» и Ozon. Доля рынка в канале гипермаркетов достигла более 20%.

«Сейчас компания находится в фазе активного роста: за прошедший год мы создали тысячи рабочих мест с географией от Калининграда до Камчатки, а распространение в домохозяйствах выросло с нуля до двухзначных чисел. В торговых сетях и точках, где представлена продукция, наша доля составляет от 20% до 32%, несмотря на ценовой демпинг конкурентов. А там, где воссоздана представленность нашей марки, эквивалентная Duracell, мы достигли 100% замещения ушедшего бренда. Таким образом, российский потребитель получил уверенность в качестве продукции, а ритейл — надежного партнера, ориентированного на внутренний рынок», — сказал Василий Байда.

Будущее рынка: прогнозы и технологические тренды

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы российский рынок элементов питания сохранится в натуральном выражении, однако его денежный объем будет зависеть от цен на сырье и курсовых колебаний. Также значительное влияние на развитие отрасли окажут технологические тренды. Среди ключевых направлений: миниатюризация устройств и, как следствие, рост спроса на компактные форматы батареек; повышение эффективности материалов, что позволит увеличить срок службы батареек; развитие экологичных решений, включая перерабатываемую упаковку и компоненты, пригодные для вторичного использования.

Opticell активно участвует в этих процессах, разрабатывая инновационные формулы и тестируя новые технологии. Уже сейчас лабораторные образцы компании демонстрируют характеристики, превосходящие существующие аналоги: батарейки работают дольше и сохраняют больший заряд, когда не используются. А это значит, что российский потребитель может рассчитывать на продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества.