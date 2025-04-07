Мужчины чаще используют нейросети, а женщины предпочитают онлайн-сервисы: демографическое исследование

Компания GetPayAll провела демографическое исследование, посвященное предпочтениям мужчин и женщин в использовании нейросетей и онлайн-сервисов. Результаты показали, что мужчины активнее используют нейросети для рабочих задач, тогда как женщины отдают предпочтение онлайн-сервисам, связанным с дизайном и образованием. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Использование нейросетей

Согласно исследованию, 58% мужчин регулярно применяют нейросети для решения профессиональных задач, в то время как среди женщин этот показатель составляет 46%. Мужчины чаще используют инструменты, такие как ChatGPT и Midjourney, для автоматизации процессов и генерации контента. При этом женщины более осторожны в использовании ИИ: только 34% из них применяют нейросети ежедневно, по сравнению с 43% мужчин. ​

Предпочтения в онлайн-сервисах

Женщины демонстрируют повышенный интерес к онлайн-сервисам, связанным с дизайном и образованием. Например, 62% женщин активно используют платформу Canva для создания графического контента, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 48%. Кроме того, 55% женщин обращаются к образовательным ресурсам, таким как Coursera и Duolingo, для повышения квалификации и изучения новых навыков.​

Мужчины, напротив, чаще выбирают стриминговые сервисы и платформы для разработчиков. Около 60% мужчин являются пользователями Spotify и Twitch, в то время как среди женщин этот показатель не превышает 40%. Кроме того, 50% мужчин активно используют GitHub для совместной работы над программными проектами, тогда как среди женщин этот показатель составляет 35%.​

Факторы, влияющие на выбор сервисов

Исследование также выявило, что уровень доверия к технологиям и восприятие их пользы различаются между полами. Только 18% женщин доверяют компаниям, предоставляющим ИИ-сервисы, в вопросах защиты персональных данных, тогда как среди мужчин этот показатель достигает 31%. Это может объяснять более осторожный подход женщин к использованию нейросетей и их предпочтение более традиционных онлайн-сервисов. ​

Результаты исследования GetPayAll подчеркивают существующие гендерные различия в предпочтениях использования нейросетей и онлайн-сервисов. Понимание этих различий может помочь компаниям более точно настраивать свои продукты и маркетинговые стратегии, учитывая потребности и ожидания разных демографических групп.​