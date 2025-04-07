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МТС запускает тариф с мобильными играми, ИИ и геосервисами

МТС объявляет о запуске в широкую эксплуатацию единого хаба для развлечений и отдыха «Прогрессоры». Это мобильное приложение для молодежной аудитории, объединяющее в себе цифровые сервисы, игровые механики, возможность делиться местоположением с друзьями, а также тариф с пакетом интернет-трафика, минут и SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильное приложение «Прогрессоры» позволяет пользователям одновременно оставаться на связи, получать полезную информацию, а также развлекаться, зарабатывая при этом виртуальную валюту – «Прокоины». Их можно обменять на скидки и промо-коды партнеров или пакеты интернет трафика. Также «Прогрессоры» позволяют пользователям оплатить подписки на сервисы, оплата которых затруднена для пользователей из России. Например, прямо из приложения пополнить кошелек в Steam, купить игру в PlayStation Store или оплатить подписку на прекратившие работу в РФ зарубежные стриминговые сервисы.

Встроенные в приложение механики геосервисов позволяют пользователям выполнять задания на интерактивной карте города. Сами задания упакованы в игровые механики: короткие текстовые RPG в Sci-Fi вселенной «Прогрессоров», а также казуальные игры, прохождение которых привязано к геолокации пользователя.

Помимо этого, геосервисы помогают пользователям видеть текущую геолокацию друг друга и таким образом планировать совместные развлечения (например, походы в кино, кафе и т.д.), обмениваться стикерами, а также оставлять и видеть честные отзывы друзей о различных заведениях.

Также в продукте реализован рекомендательный сервис, который поможет абоненту с пользой проводить время. Одну часть рекомендаций, например, подборки интересных мероприятий или локаций, готовит команда приложения, другую – генеративный искусственный интеллект. Например, это подборки фильмов, сериалов, театральных постановок и книг. В планах команды в ближайших релизах запустить в приложении рекомендательный сервис, благодаря которому ИИ, учитывая интересы каждого конкретного пользователя, будет готовить для него рекомендации ресторанов и кафе.

«Создавая "Прогрессоров" мы ориентировались в первую очередь на потребности молодой аудитории. При разработке продукта мы провели ряд исследований и пришли к выводу, что молодым людям важно не только оставаться на связи с близкими и иметь доступ к цифровым развлекательным сервисам, но и искать новые идеи для досуга, а также экономить с помощью скидок и промокодов»,— сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Подключить «Прогрессоров» можно в мобильном приложении или в салоне связи. Сейчас тариф и приложение доступны для абонентов МТС из Москвы и Московской области. В дальнейшем сервис будет доступен во всех регионах присутствия цифровой экосистемы. Стоимость тарифа составляет 850 руб. в месяц. Он включает в себя 30 ГБ трафика в месяц, безлимит на Telegram и «Вконтакте», 300 минут по всей России, 50 SMS, а также доступ к сервису «МТС Музыка» до 31 декабря 2025 г. При этом неизрасходованные пакеты минут и интернет-трафика переносятся на следующий месяц.

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