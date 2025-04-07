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MTS AI начинает продажи внешним клиентам ИИ-ассистента для разработчиков

Компания MTS AI (входит в МТС Web Services) объявила о выпуске Kodify 2 — второго поколения ИИ-ассистента для разработчиков. Обновленный ИИ-помощник поддерживает 90 языков программирования и содержит весь основной функционал для автоматизации и ускорения процесса разработки, включая автодополнение кода, исправление ошибок, генерацию тестов и документации, оптимизацию кода для улучшения производительности, а также преобразование текста в код. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Kodify 2 содержит 7 млрд параметров, поддерживает контекст длиной до 32 768 токенов и поставляется с OpenAI-совместимым API для простой интеграции с другими системами. Первое поколение Kodify c 2024 г. используется командами разработки в компаниях, входящих в ПАО «МТС». Теперь MTS AI займется коммерциализацией этого продукта — ИИ-ассистент станет доступен внешним заказчикам.

«Количество кода, созданного в МТС с применением искусственного интеллекта, постоянно растет. В I квартале 2025 г. мы с помощью ИИ-ассистентов, в том числе Kodify 2, увеличили этот показатель с 8% до 15%. ИИ-помощники помогают экономить один из самых ценных ресурсов — рабочее время программиста. За счет делегирования искусственному интеллекту рутинных функций у разработчика освобождается до 4 часов в неделю, которые он может потратить на решение более сложных и творческих задач», — отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Сравнительные тесты показали, что Kodify 2 сопоставим по возможностям с GitHub Copilot, считающимся лидером среди ИИ-решений для разработчиков. В генерации тестов Kodify 2 выполнил задачу так же или лучше в 57% случаев, а в преобразовании текста в код — в 48% случаев. Тестирование проводилось методом прямого сравнения и оценки двух ассистентов моделью-судьей. В качестве такой модели была выбрана Claude Sonnet 3.5.

По оценке MTS AI, объем рынка ИИ-ассистентов для разработчиков в России составит 17,4 млрд руб. в 2025 г. Из них 13,9 млрд руб. приходится на on-premise-решения, а 3,5 млрд — на облачные. MTS AI может претендовать на долю в 10% этого рынка.

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