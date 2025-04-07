Minervasoft помогла ЗАО «Норси-Транс» создать единую базу знаний и сократить время поиска информации

Компания ЗАО «Норси-Транс» завершила внедрение российских систем для управления знаниями и обучением Minerva Knowledge и Minerva Learn. Проект реализован за семь месяцев, включая техническое внедрение, наполнение контентом и постпроектную поддержку. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Создание единого источника знаний на базе продуктов Minervasoft позволило решить ряд ключевых задач: обеспечить доступ команды к информации, улучшить коммуникацию между отделами, устранить дублирование статей и организовать обучение сотрудников.

До внедрения системы управления знаниями специалисты технической поддержки ЗАО «Норси-Транс» сталкивались с рядом проблем: отделы внутри компании работали обособленно, планы, инструкции и другие важные материалы не были объединены. Это приводило к дублированию статей, затрудняло поиск нужных данных и замедляло выполнение задач. Кроме того, возникал риск потери знаний в случае ухода опытных сотрудников.

Главными критериями выбора решения стали on-premise, российское происхождение продукта и участие в реестре отечественного ПО, техническая поддержка в России, возможность управлять знаниями и создавать удобное и понятное обучение в одной системе, функциональные возможности платформы, а также интуитивно-понятный интерфейс. После анализа представленных на рынке решений по совокупности факторов были выбраны продукты Minervasoft.

На этапе технического внедрения специалисты ЗАО «Норси-Транс» самостоятельно развернули и настроили систему на собственном оборудовании, команда Minervasoft оказывала консультационную поддержку.

Создание единого источника знаний происходило согласно методологии Minerva Result. Специалисты Minervasoft провели электронный опрос и интервью для выяснения потребностей заказчика, проанализировали существующий контент, создали структуру базы знаний, ролевую модель, шаблоны и эталонные статьи. Все материалы были перенесены в систему и верифицированы.

На этапе наполнения контентом была сформирована команда со стороны заказчика, которая прошла обучение методологии Minerva Result и постепенно погрузилась в работу. В дальнейшем компания ЗАО «Норси-Транс» загрузила учебные материалы по работе с базой знаний в LMS-систему и уже своими силами расширила пул менеджеров по управлению знаниями — действующих руководителей и тимлидов, для которых ведение базы знаний — одна из ключевых обязанностей.

После завершения основных работ команда Minervasoft оказывала постпроектную поддержку, анализируя отчеты и консультируя специалистов ЗАО «Норси-Транс» по вопросам дальнейшего использования системы.

Внедрение продуктов Minervasoft позволило ЗАО «Норси-Транс» централизовать доступ к данным, документам и ресурсам, устранить дублирование статей, наладить обмен информацией между отделами, а также сократить сроки обучения новых сотрудников.

Ключевым результатом внедрения стало значительное улучшение показателей работы с информацией. В среднем сотрудники находят нужные данные за две-три попытки, тогда как раньше требовалось не менее пяти. Большинство технических специалистов компании начали использовать базу знаний в качестве основного источника информации, что подтверждается ростом этого показателя на 60%. Кроме того, в результате внедрения менеджмента знаний по методологии Minerva Result показатель удобства поиска вырос на 62,7%, понятность информации — на 48,7%, а правильность — на 48,5%.

«Продукты Minervasoft помогли нам объединить и систематизировать информацию. Раньше команда технических специалистов использовала до десяти различных источников, а сегодня каждый сотрудник может быстро найти ответ и уточнить вопрос в одной системе. Мы постепенно подключаем новых пользователей — за время проекта их число выросло втрое. Кроме того, нам удается расширить возможности совместной работы и сделать систему базисом для технических специалистов. Сегодня в Minerva Knowledge работают не только сотрудники из Москвы, но и коллеги из других городов», — сказал Иван Нестеров, руководитель отдела сопровождения информационно-телекоммуникационных систем ЗАО «Норси-Транс».

В планах компании — дальнейшее расширение использования системы, подключение большего числа технических специалистов и создание общих блоков, включая интерактивное обучение для сотрудников и руководителей. Ключевым направлением станет развитие обучающих модулей, которые позволят автоматизировать процесс адаптации новых сотрудников и повысить их эффективность.

«В ЗАО «Норси-Транс» работа со знаниями организована комплексно: с помощью методологии, мощного корпоративного поиска и обучения. Такая синергия не только решает вопрос доставки знаний и в разы повышает эффективность команд, но и создает основу для дальнейшего внедрения генеративного искусственного интеллекта. В условиях всеобщей цифровизации качественные данные — уже не просто конкурентное преимущество, а интеллектуальный фундамент, влияющий на качество и стоимость принятых решений. Мы рады, что наши продукты помогают повысить готовность российского бизнеса к работе с новыми технологиями», — отметил Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.