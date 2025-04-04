CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В трех селах Горного района Якутии впервые появилась связь «МегаФона»

Широкое покрытие и высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона» получили жители трех сел Горного района Якутии. Оператор впервые построил базовые станции четвертого поколения в Бясь-Кюеле, Кюереляхе и Кептине. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В этих поселениях суммарно проживают чуть меньше 2000 человек. Инженеры установили современные базовые станции, работающие на низкочастотных и среднечастотных слоях 4G. Это обеспечивает высокую скорость интернета и стабильную голосовую связь, а также позволяет большему количеству устройств подключаться к станции.

Теперь местные жители в Бясь-Кюеле, Кюереляхе, Кептине Горного района всегда могут оставаться на связи со своими близкими и звонить по видеосвязи, быстрее загружать контент в интернете, скачивать «тяжелые» файлы и фильмы в высоком разрешении. Доступный мобильный интернет открывает новые возможности для удаленной работы и онлайн-обучения для сельчан.

Специалисты «МегаФона» также установили дополнительное оборудование четвертого поколения в Марагасе. Расширение сети помогло равномерно распределить нагрузку в этом поселении и повысить качество соединения.

Вместе с тем через эти села Горного района проходят трассы «Вилюй», «Кобяй» и «Орто-Сурут-Кептин». Теперь водителям и пассажирам проще связаться с родными, уточнить маршрут в навигаторе, «полистать» соцсети во время остановок в придорожных кафе и заправках.

«МегаФон активно развивает цифровую сеть в Якутии: потребность в современной мобильной связи и быстром интернете 4G растет как в городах, так и в малых населенных пунктах. Так, в Кептине, Бясь-Кюеле и Кюереляхе мы впервые поставили свое телеком-оборудование. Сельчане теперь могут пользоваться цифровыми сервисами для решения бытовых вопросов, работы, учебы и, конечно, досуга», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500%

Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов»

Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

Россиянина судят в Европе за кражу секретов у крупнейшего производителя литографов ASML

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153