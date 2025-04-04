S7 Group объявляет набор на собственную ИТ-кафедру в МФТИ

S7 Group и Московский физико-технический институт открывают набор студентов на кафедру «Информационные технологии в авиации». Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов по созданию и внедрению ИТ-решений для авиационной отрасли. Обучение стартует 1 сентября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители S7 Group.

Программа реализуется на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ — центра современных компетенций в области фундаментальной и прикладной математики, компьютерных наук, технологий работы с большими данными и искусственного интеллекта.

Курс рассчитан на два года (четыре семестра) и включает практическую стажировку. В ходе обучения студенты будут решать реальные бизнес-задачи S7 Group, связанные с: управлением тарифами и оптимизацией маршрутной сети S7 Airlines; планированием технического обслуживания воздушных судов; прогнозированием спроса и анализом поведения пассажиров; разработкой ИТ-инструментов для авиакомпании.

«Развитие молодых ИТ-специалистов — это не просто обучение технологиям, это создание будущего, в котором их идеи и инновации будут менять мир к лучшему. Недавно мы продлили наше сотрудничество с МФТИ на два года, обновили состав кафедры и планируем увеличивать набор. В рамках обучения акцент делается на развитие комплекса компетенций: знание информационных систем, умение решать бизнес-задачи и создавать продукты. Нет сомнений, что специалистам такого уровня будут рады в крупнейших быстроразвивающихся компаниях, в первую очередь, в S7 Group», – отметила советник генерального директора S7 Group, руководитель кафедры Екатерина Дмитрук.

Программа включает несколько направлений подготовки: Data Scientist (аналитик данных); Product Owner (владелец продукта); Business Analyst (бизнес-аналитик); Software Developer (разработчик программного обеспечения).

Научные руководители программы — эксперты S7, которые помогают студентам применять методы машинного обучения в реальных бизнес-процессах. Итогом обучения станет дипломная работа, основанная на практическом проекте. По завершении программы и при успешной защите выпускной квалификационной работы выпускники получают магистерский диплом МФТИ.

«Физтех традиционно готовит специалистов высокого уровня, способных решать сложные задачи на стыке науки и бизнеса. Магистратура, созданная совместно с S7, дает студентам уникальную возможность применять фундаментальные знания в реальных проектах, напрямую влияющих на развитие авиационной индустрии. Мы уверены, что выпускники этой программы станут востребованными специалистами, способными работать с передовыми технологиями и разрабатывать инновационные ИТ-решения», — сказал директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Кафедра «Информационные технологии в авиации» работает на Физтехе с 2020 г. Ее выпускники востребованы в ИТ-индустрии и авиабизнесе, а многие продолжают карьеру в S7 Group.