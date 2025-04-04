Релиз RuDesktop 2.8.0
Новый релиз программного комплекса RuDesktop привносит приятные графические изменения клиента в части отображения сетевого статуса и окна настроек, а также добавляет долгожданную функцию «Голосовой чат», улучшающую коммуникацию при оказании удалённой технической поддержки.
Сервер RuDesktop так же претерпел ряд изменений, в числе которых:
- Оптимизация (снижение нагрузки на сеть и серверное оборудование).
- Усовершенствование страницы Kickstrart: расширение списка параметров для настройки клиента, добавление кнопки для мгновенного применения настроек на заданном ПК, расширение логов выгрузки syslog при работе страницы Kickstart.
- Доработка и расширение системы уведомлений.
- Добавление страницы для отображения очереди задач.
- Добавление возможности запуска политик на заданном устройстве через станицу «Устройства».
- Улучшение захвата звука с удаленного устройства.
- Добавление прогресс-бара выполнения задач на странице «Задачи».
- Усовершенствование системы автоматического создания отчётов (ссылку на файл с отчётом теперь можно автоматически отправлять на почту или указанный аккаунт Telegram).
- Поддержка MDM (для мобильных устройств под управлением ОС Android).
- Поддержка развёртывания программного комплекса в Docker.
Отдельно стоит отметить, что оптимизация и повышение надёжности программного комплекса достигается за счёт интеграции Redis. Redis (резидентная система управления NoSQL базами данных) — проверенное временем решение, которое позволяет снизить количество обращений к основной базе данных и предоставляет мгновенный ответ на запросы клиента за счёт кэширования наиболее частых запросов в оперативной памяти сервера.
Множество мелких исправлений как клиентской, так и серверной части программного комплекса направлены на улучшение пользовательского опыта и унификацию функций для клиентов разных операционных систем.
В клиенте появились дополнительные возможности:
- устройства теперь можно добавлять во вкладки адресной книги из других вкладок;
- появилась возможность скрыть опцию «Войти»;
- добавлены кнопки «Магазин приложений»;
- полностью новая вкладка настроек в клиенте;
- переработанный поиск удаленного устройства по ID, hostname или имени учетной записи в одной поисковой строке.
В части администрирования, сервер RuDesktop получил множество улучшений и дополнений ранее реализованных функций:
- для устройств и пользователей теперь отображается полный путь до LDAP;
- на странице «Граф» теперь отображается легенда;
- добавлены новые шаблоны отчетов.
- Усовершенствование прав доступа для подключения
Подробнее о всех обновлениях можно узнать на вебинаре:
15 апреля
11:00 по МСК
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