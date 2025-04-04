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«Крок»: порядка 30% компаний отмечают увеличение числа сбоев и поломок ИТ-оборудования и системного ПО за последние два года

Число сбоев и поломок ИТ-оборудования и системного ПО в России увеличилось в течение последних двух лет и продолжает расти. К таким выводам пришли эксперты «Крок», проведя комплексное исследование сервисных услуг на ИТ-рынке. Основными причинами проблем названы устаревшая инфраструктура, использование разнородных технологических стеков, сложности с обновлением оборудования и ПО. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

В рамках исследования специалисты «Крок» проанализировали 400 проектов, размещенных на платформе «Контур.Закупки», и опросили около 100 ИТ-руководителей компаний крупного бизнеса. 30% респондентов отметили рост числа инцидентов, требующих оперативного привлечения внешних экспертов, что подчеркивает актуальность развития сервисных моделей поддержки и технического обслуживания. По оценкам исследователей, это стало следствием того, что 80% крупного бизнеса использует гибридную ИТ-инфраструктуру, включающую в себя решения от разных вендоров – российских и зарубежных, а также собственные легаси-системы.

Во многих компаниях накопился значительный объем устаревающей инфраструктуры, которая используется более восьми лет. В ряде случаев она требует замены, однако реализовать это в текущих условиях непросто. Для этого бизнесу необходимо определить, какие элементы ИТ-ландшафта критично обновить в первую очередь и как провести модернизацию инфраструктуры и приложений с минимальным влиянием на пользователей. При этом технический долг становится все более заметной статьей расходов: порядка 40% ИТ-бюджетов крупных компаний уходит на его обслуживание. А 46% СТО/CIO планируют увеличить затраты на модернизацию инфраструктуры и снижение количества легаси-систем.

Эти факторы напрямую влияют на ожидания бизнеса от сервис-провайдеров. Можно отметить растущий тренд, связанный с предоставлением более комплексных услуг заказчику, выходящих за рамки классической поддержки. Это подтверждается анализом закупок, размещенных на платформе «Контур.Закупки», проведенным «Крок». В 2024 г. доля запросов на поддержку оборудования сократилась на 13% – с 45% до 32%. В то же время спрос на поддержку приложений, напротив, вырос с 18% до 25%.

Более того, заметна тенденция к усложнению проектов по сервисному обслуживанию ПО. В 2024 г. крупные компании в три раза чаще стали указывать в своих запросах модернизацию ПО (помимо стандартного набора сервисных услуг по доработке). Часто это связано с доработкой и адаптацией систем «»: в 2024 г. эта задача выделилась в отдельную большую группу запросов. Теперь важной причиной выбора сервис-провайдера является наличие компетенций по обслуживанию российского ПО и систем на opensource.

«Непрерывность бизнеса – это одна из ключевых метрик для ИТ. Сейчас обеспечивать ее стало сложнее из-за ограниченности доступа к производителям оборудования и ПО. Управление гибридной, устаревшей и новой инфраструктурой требует большого количества компетенций, и привлечение сервисного партнера позволяет компаниям избежать значительного увеличения штата ИТ-подразделений. Мы видим, что запросы компаний становятся сложнее: от поддержки отдельных компонент идет переход к комплексной ответственности за работоспособность инфраструктуры, включая ее развитие. Увеличивается ценность и стоимость сервисных услуг», – сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок» Валентин Губарев.

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