«Яндекс» представил «Нейроэксперта» — сервис, который сам найдет нужную информацию в файлах и ссылках пользователя

«Яндекс» запустил бета-версию «Нейроэксперта». В него можно загрузить ссылки из интернета, документы, таблицы, презентации, аудио- и видеофайлы, а сервис создаст из них базу знаний и поможет найти в ней ответ на любой вопрос. Кроме того, «Нейроэксперт» может пересказать содержание документов, сделать общий вывод или сравнение, написать на основе загруженных данных текст в нужном стиле и многое другое. Воспользоваться сервисом можно по ссылке. «Нейроэксперт» доступен всем пользователям, в том числе и клиентам «Яндекс 360». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Базы знаний в «Нейроэксперте» напоминают привычные папки в облачных хранилищах, и ими также можно делиться по ссылке. В одну такую «папку» можно загрузить до 25 файлов и ссылок разных форматов: от таблиц до аудиосообщений из мессенджера. По всей загруженной информации пользователь может задавать вопросы в режиме диалога — как при общении с обычным чат-ботом. «Нейроэксперт» подготовит ответ только на основе источников пользователя и не добавит ничего «от себя». После выхода сервиса из бета-тестирования пользователи смогут добавлять больше 25 файлов или ссылок.

«Нейроэксперт» будет полезен тем, кто работает с большим количеством информации. Например, преподаватели могут создавать из своих лекций и других материалов базы знаний и делиться ими со студентами. Учащиеся смогут искать в этих базах знаний ответы на вопросы при подготовке к экзаменам. Еще сервис можно использовать, например, если нужно подготовить отчет, а цифры из исследования содержатся в одной из множества презентаций. «Нейроэксперт» поможет их найти без необходимости пересматривать все материалы.

Сервис подойдет как для решения рабочих задач, так и в повседневной жизни. Например, «Нейроэксперт» поможет принять взвешенное решение о покупке — если загрузить в него ссылки на товары и видеообзоры на них, то он подготовит сравнение и ответит на интересующие вопросы. Также в «Нейроэксперта» можно загрузить правила настольной игры и быстро уточнять спорные моменты в процессе.

В будущем бизнесу станет доступна расширенная версия «Нейроэксперта» с дополнительными возможностями. Сервис можно будет использовать для поиска информации во внутренних базах знаний и документации компании, систематизации работы, упрощения процессов адаптации и повышения личной эффективности сотрудников. Например, в «Яндексе» чаще всего используют «Нейроэксперт» для работы с корпоративной документацией, инструкциями и исследованиями. Оставить заявку на ранний доступ можно на сайте.

Извлекать знания из документов помогают сразу несколько технологий «Яндекса». Визуально-языковая модель (VLM) находит нужные данные в графиках и диаграммах. Технология распознавания речи (ASR) применяется для аудио и видео. С текстом на картинках работает технология оптического распознавания символов (OCR).

Ответ на вопрос пользователя генерирует YandexGPT 5 Pro — самая последняя версия большой языковой модели «Яндекса». Чтобы нейросеть могла понимать запрос и давать качественный и полезный ответ, она использует свои знания о мироустройстве и правилах языка. При этом модель отвечает, основываясь не на данных из своей памяти, а на информации из загруженных документов. Объединить знания нейросети и найденные сведения из файлов и ссылок помогает RAG-система (Retrieval Augmented Generation).