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«СКБ Контур» и центр «Мой бизнес» в Новосибирске подписали договор о сотрудничестве

В рамках договора «СКБ Контур» предоставит предпринимателям региона доступ к сервису «Контур.Фокус» для автоматизации бизнес-процессов. Услуга предоставляется центром «Мой бизнес» как часть регионального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Фокус» способствует развитию организации, освоению новых рынков. Сервис поможет предпринимателям анализировать любую компанию, зарегистрированную на территории России, на предмет благонадежности на основании данных из официальных и неофициальных источников. В свою очередь, это поможет обезопасить бизнес от сделок с недобросовестными компаниями, снизить финансовые риски и уберечь бизнес от мошенников.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Мы активно развиваем сотрудничество с центрами «Мой бизнес» во всех регионах Сибирского федерального округа, а также участвуем в мероприятиях, направленных на поддержку предпринимателей. Кроме того, мы взаимодействуем с отраслевыми объединениями и ассоциациями».

Чтобы подключить сервис, предпринимателю нужно подать заявку. Это можно сделать через цифровую платформу МСП.РФ, зарегистрировавшись на ней, или обратиться лично в центр «Мой бизнес», где специалисты помогут с регистрацией и дадут необходимые инструкции.

Ольга Ершова, руководитель центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес»: «Полагаем, что поддержка для предпринимателей в виде доступа к сервису Контур.Фокус позволяет не только сокращать сроки принятия решений, но и снижать риски предпринимательской деятельности, получая достоверную и полную информацию о контрагентах. Услуга востребована и предоставляется на бесплатной основе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

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