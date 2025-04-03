Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта»

ГК «Аквариус» и НТП «Криптософт» подтвердили совместимость сервера и ПК Aquarius с операционной системой QP ОС, а также смартфона Aquarius с мессенджером QP «Криптофон». Это позволит заказчикам, работающим с информацией ограниченного распространения, использовать полностью отечественные программно-аппаратные комплексы в качестве доверенной платформы для обработки и защиты данных от несанкционированного доступа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

Комплексное тестирование операционной системы QP ОС было проведено на платформе cервера Aquarius AQserv T50 D110CF и компактного компьютера Aquarius AQdesk P30 K51. По итогам тестирования была подтверждена корректная работа программного обеспечения разработки НТП «Криптософт» на аппаратных средствах производства ГК «Аквариус».

Особенность операционной системы QP ОС заключается в ее полностью отечественном происхождении. QP ОС не является результатом переработки других операционных систем и имеет в своей основе оригинальные алгоритмы и компоненты, включая ядро системы, драйверы, прикладные программы. Разработанное в доверенной среде оборудование Aquarius, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, и операционная система QP ОС могут быть использованы совместно как комплексное решение для построения защищенных информационно-вычислительных систем различных объектов.

Решение ориентировано в первую очередь на организации госсектора, в том числе субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), федеральные и региональные органы власти. Применение решения позволит обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность данных в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности.

Одновременно была проведена проверка работы мессенджера QP «Криптофон» на базе смартфона Aquarius AQfone NS M21, разработанного для безопасного использования внутри закрытых корпоративных и ведомственных сетей.

Защита данных от несанкционированного доступа сегодня является одной из приоритетных задач сферы ИТ, особенно для компаний, работающих с конфиденциальной информацией. «Аквариус» специализируется на разработке защищенных устройств, проектируя механизмы безопасности еще на уровне разработки, а благодаря партнерству с НТП «Криптософт» мы имеем возможность также оснащать наши клиентские устройства и серверы средствами защиты на уровне программного обеспечения. Таким образом, наши совместные решения представляют собой защищенные на всех этапах, полностью российские аппаратно-программные комплексы, предназначенные для построения надежного ИТ-контура, – сказал Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности ГК «Аквариус».

«Наше предприятие ориентировано на разработку защищенного отечественного программного обеспечения, включая операционную систему QP ОС (в том числе системное и прикладное программное обеспечение, а также серверные технологии), гипервизор QP VMM, видео-конференц-связь, программные средства защиты информации и многое другое. Поэтому мы ценим сотрудничество с российским производителем компьютерного оборудования ГК «Аквариус», результатом которого являются полностью отечественные решения, которые могут быть использованы для построения как корпоративных, так и государственных защищенных информационных систем», – отметил Артур Вартанов, генеральный директор НТП «Криптософт».