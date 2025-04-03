Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform

«Даком М» (бренд Space) и «Баум-Информ» подтверждают совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform. Официальный сертификат совместимости продуктов компаний был получен на основании результатов успешных тестовых испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В ходе тестирования специалисты вендоров провели проверку установки платформы SpaceVM на тестовых серверах и ее взаимодействия с системами хранения данных Baum-Inform. В ходе тестовых испытаний была подтверждена высокая стабильность работы систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации SpaceVM. Решения продемонстрировали свою совместимость и могут быть использованы в составе единого комплекса.

Облачная платформа SpaceVM – это инструмент серверной виртуализации, позволяющий управлять ИТ-инфраструктурой и развертывать частное облако в корпоративной среде. Она поддерживает широкий спектр гостевых операционных систем и обеспечивает высокую доступность, динамическое перераспределение ресурсов и живую миграцию виртуальных машин. SpaceVM является полноценным российским аналогом зарубежных систем виртуализации.

Системы хранения данных Baum-Inform представляют собой защищенные решения большой емкости, обеспечивающие гибкость, масштабируемость и отказоустойчивость. Эти системы вписываются в инфраструктуру, а функционал, работающий как на блочном, так и на файловом уровне доступа, позволяет решать разносторонние и требовательные задачи.

«Подтверждение совместимости SpaceVM с системами хранения данных Baum-Inform позволяет эффективно закрывать задачи интеграции и оптимизации ИТ-инфраструктуры, что способствует созданию более независимых и устойчивых решений для отечественного бизнеса», – отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM, компании «Даком М».

Павел Гундин, коммерческий директор, компании ООО «Баум-Информ»: «Совместимость с платформой виртуализации SpaceVM подтверждает нашу приверженность к созданию надежных и эффективных комплексных решений для российского бизнеса и государственных структур. Мы уверены, что это сотрудничество принесет значительные преимущества нашим заказчикам».

Совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform расширяет выбор ИТ-решений для российских заказчиков на фоне роста объемов данных, который к 2025 г. может достичь 175 зеттабайт. Уход зарубежных вендоров открыл возможности для отечественных производителей, уже закрывающих около 80% задач в хранении данных и более 80% функционала решений от ведущих западных игроков на рынке виртуализации. В 2024 г., по оценкам экспертов, рынок российского ПО для виртуализации вырос на 43% до 14,4 млрд руб., а доля российских производителей на рынке СХД составляет от 50% до 70%, что подчеркивает растущий интерес заказчиков к российской продукции.

Эксперты «Даком М» и «Баум-Информ» отмечают, что совместимость российских ИТ-решений является одним из ключевых факторов успешного импортозамещения, снижения технологической зависимости от иностранных вендоров и обеспечения безопасности данных российских компаний.