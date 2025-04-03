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«МегаФон» расширил LTE в юго-восточной предгорной зоне Кубани

Более 80 тыс. жителей Белореченского района теперь доступна скорость передачи данных до 120 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора установили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование в 16 населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Позитивные изменения коснулись города Белореченска, поселков Верхневеденеевский, Родники, Молодежный, Первомайский, станиц Бжедуховская, Гурийская, сел Великовечное, Новоалексеевское и других. Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» в этих локациях запустили и «прокачали» оборудование, поддерживающее средний и высокочастотный диапазоны. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользовательский трафик и повысить скорость мобильного интернета.

С начала 2025 г. потребление мобильного интернета в Белореченском районе выросло на 20%. Сейчас обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 25 фильмов и 45 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Мы расширяем покрытие 4G там, где фиксируем высокую потребность в использовании цифровых сервисов. Белореченский район славится уникальными природно-климатическими условиями. Тут интенсивно развивается сельское хозяйство: растениеводство, овощеводство, садоводство, животноводство, пчеловодство. Кроме местных жителей, мобильным интернетом активно пользуются путешественники, которые держат путь как к термальным источникам, так и к курортам Северного Кавказа», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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