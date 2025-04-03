ITglobal.com стал дистрибьютором ИТ-решений в Белоруссии и Казахстане

Компания ITglobal.com стала эксклюзивным дистрибьютором решений вендоров ITPOD, vStack и SimpleOne на рынках Белоруссии и Казахстана. Компании объединены в одну корпорацию ITG, что обеспечивает технологическую целостность и интеграцию решений. Теперь местный бизнес получит доступ к проверенным ИТ-решениям российских разработчиков, включая серверное оборудование и системы хранения данных нового поколения, гиперконвергентную платформу виртуализации и ESM-систему для управления бизнес-процессами и корпоративными услугами. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

Белоруссия выбрана стратегическим рынком дистрибуции благодаря высокому уровню развития ИТ-сектора, квалифицированным специалистам и поддержке цифровизации. В ходе программы «Цифровое развитие Беларуси» в стране активно внедряются передовые технологии, включая развитие ИТ-инфраструктуры, технологий «умных городов» и кибербезопасности. Это создает спрос на решения в области виртуализации и управления бизнес-процессами.

Казахстан стал вторым стратегическим направлением дистрибуции из-за быстрого роста рынка ИКТ. По прогнозам, к 2030 г. его объем достигнет $2,28 млрд при среднегодовом росте 9,36%. ITglobal.com уже реализовал здесь проекты по созданию облачных инфраструктур, что подтверждает востребованность российских ИТ-решений. В условиях активной модернизации ИТ-инфраструктуры Казахстану требуются современные серверные решения и системы хранения данных.

«Выход ITglobal.com на рынки Беларуси и Казахстана в качестве дистрибьютора – стратегический шаг, основанный на растущем спросе и потенциале цифровизации. Решения ITPOD, vStack и SimpleOne уже доказали свою эффективность в России. Теперь наши партнеры смогут предложить эти передовые технологии локальному бизнесу стран СНГ, способствуя его развитию», – сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com, корпорация ITG.