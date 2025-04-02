В Удмуртии свыше 400 тыс. жителей смогут подключить фиксированный интернет «МегаФона»

Доступ к фиксированному интернету «МегаФона» появился у жителей городов и сельских поселений Удмуртии. Новое покрытие охватывает все города республики и свыше 120 небольших населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря выделенному каналу доступ в интернет предоставляется в круглосуточном режиме 24/7. Пропускная способность настраивается в зависимости от технической возможности оператора в конкретном месте и потребностей абонентов и может достигать 500 Мбит/с.

Теперь текущие и новые клиенты «МегаФона» смогут не только пользоваться мобильной связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к онлайн‑кинотеатру и ТВ-каналам. Расширение линейки услуг позволит жителям Удмуртии сократить ежемесячные суммарные затраты на телеком-услуги. Кроме того, пакетное приобретение существенно упростит управление расходами, так как все сервисы (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.

«Мы расширяем спектр телеком-сервисов в регионе. Теперь в населенных пунктах в 25 районах Удмуртии и во всех городах республики жители могут воспользоваться всеми преимуществами домашнего интернета и мобильной связи, объединив их в одном удобном пакете. Такой комплексный подход поможет сделать жизнь людей удобнее и проще», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Предоставление услуг фиксированной связи стало возможно благодаря модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»), когда оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров.