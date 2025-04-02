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Сразу в нескольких поселениях Хакасии появились базовые станции УЦН 2.0

С начала 2025 г. «Ростелеком» вывел в эфир базовые станции сотовой связи в шести удаленных селах, деревнях и аалах Республики Хакасия. Работы выполнены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Устойчивая мобильная связь и скоростной интернет впервые появились в Орджоникидзевском, Богословке, Илиморове, Верхней Сее, Толчее и Нижней Тее. Для подключения антенно-мачтовых сооружений было проложено почти 17 км волоконно-оптических линий кабеля.

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Развертывание наземных телекоммуникаций — это и гарант высокого качества услуг связи, и задел на дальнейшее развитие оптической сети в регионе. Мы видим, как с приходом УЦН 2.0 меняется образ жизни в глубинке. Один из самых ярких примеров — поселковые чаты. Создавая их, люди начинают активно обмениваться новостями, продвигать свои товары, решать общие вопросы».

Екатерина Кузьмина, председатель Государственного комитета цифрового развития и связи Республики Хакасия: «Цифровизация все больше проникает в отдаленные уголки Хакасии. За три года “Ростелеком” построил в республике 20 сотовых вышек. Для их размещения были выбраны малонаселенные территории, где раньше не было мобильной связи и интернета. Теперь у людей появилась возможность не только общаться на расстоянии, но и пользоваться медицинскими, финансовыми, государственными онлайн-услугами. Это важно для повышения комфорта и качества жизни сельчан, для развития экономики и социальной сферы».

Проект УЦН 2.0 реализуется «Ростелекомом» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Выбор поселений, в которых компания строит базовые станции, определяется путем электронного голосования жителей на портале «Госуслуг», а также письменных обращений в адрес Минцифры.

До конца 2025 г. базовые станции появятся еще в семи населенных пунктах Хакасии, где проживают от 100 до 500 человек.

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