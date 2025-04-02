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«Самолет Плюс» запустил ИИ-платформу для риелторов

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» запустил платформу AI Plus, которая с помощью искусственного интеллекта помогает риелторам автоматизировать рутинные задачи и повышает продуктивность работы. Инструмент берет на себя первичное общение с клиентами, создание маркетинговых материалов и анализ эффективности продаж. Это сокращает временные затраты, позволяет уделять больше внимания работе с клиентами, и, как следствие, заключать больше сделок. По оценке компании, внедрение платформы поможет агенту экономить до 30% рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители «Самолет Плюс».

Сейчас платформа предлагает три базовых сервиса, их количество планируется расширять каждый месяц. Первый сервис — инструмент для создания контента. Он генерирует сторис и посты для социальных сетей, цель которых привлекать внимание к предложениям о продаже квартир. Раньше агентам приходилось самим писать такие тексты, подбирать изображения или заказывать все у сторонних поставщиков. Теперь контент можно создать в несколько кликов и сразу опубликовать.

Второй сервис — ИИ-ассистент по коммуникациям. Это чат-бот, который первым отвечает на сообщения клиентов, собирает информацию о запросах, уточняет детали, назначает встречи с агентом. Риелтор получает подготовленную заявку, при этом он в любой момент может включиться в диалог вместо ИИ-ассистента. Это снижает нагрузку на специалистов и помогает быстрее договариваться о встречах.

Третий сервис анализирует переписку агентов с клиентами и дает рекомендации по улучшению продаж. ИИ оценивает, какие фразы работают эффективнее, в каких местах клиент теряет интерес и предлагает, где и как можно изменить стратегию общения.

«Мы создали инструмент, который снимает с агентов рутинные задачи и помогает сосредоточиться на основной работе — взаимодействии с клиентами и заключении сделок. AI Plus доступен для всех риелторов, а не только для агентов сети «Самолет Плюс». Платформа поможет агенту экономить более 10 часов в неделю. Сейчас на рынке нет аналогов подобной платформы, где в одном месте собраны все сервисы для риелторов», — сказал директор по внедрению ИИ в «Самолет Плюс» Максим Шумков.

Во время пилотного запуска платформу AI Plus в реальной работе уже протестировали более 2000 агентов. Результаты показали, что качество контента увеличилось, а время на его подготовку сократилось минимум на 50%. «Агенты, которые использовали ИИ-платформу, получили на 20% больше заявок, доходящих до сделки, по сравнению с коллегами, работающими без него. Классификация запросов клиентов и подбор подходящего объекта ускорились в 5-10 раз», — сказал руководитель направления ИИ-продуктов «Самолет Плюс» Сергей Завелишко.

В будущем максимальные возможности платформы будут доступны для агентов сети «Самолет Плюс» и пользователей CRM-системы Topnlab.

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