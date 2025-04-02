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«МегаФон» усилил LTE возле крупнейшего месторождения меди в России

Жителям поселка Удокан в Забайкалье, где расположено главное медное месторождение в стране, получили доступ к высокоскоростному интернету и качественной голосовой связи. Инженеры «МегаФона» построили дополнительную базовую станцию, которая улучшила покрытие сетью и открыла для пользователей возможность звонить по современной технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас в поселке проживают около 100 человек, для которых важно пользоваться качественной мобильной связью. Новое оборудование, установленное в дополнение к уже действующей базовой станции, позволит нарастить емкость сети, а значит охватить больше пользователей даже в часы пиковой нагрузки.

Теперь абоненты с комфортом звонят близким, получают в режиме онлайн государственные и банковские услуги, смотрят видео и фильмы, листают ленту в соцсетях. Местным жителям стало проще работать удаленно или получать консультации врачей в режиме онлайн, а подрастающему поколению — делать домашние задания, готовиться к школьным урокам или скачивать книги.

Поселок Удокан был основан рядом с месторождением меди — крупнейшим в России и третьим по неразработанным запасам меди в мире. Благодаря новому телеком-оборудованию пользоваться улучшенной мобильной связью могут не только жители Удокана, но и сотрудники металлургического предприятия.

«В Удокане мы подобрали оптимальное сочетание частотных слоев, чтобы большее количество абонентов могли пользоваться интернетом на высоких скоростях. Помимо качественного 4G, наши клиенты получили возможность совершать цифровые звонки по технологии VoLTE, когда одновременно можно говорить по телефону и выходить в Сеть. Мы последовательно развиваем мобильную связь в Забайкальском крае. В этом году «МегаФон» помимо строительства новой базовой станции в Удокане, модернизировал 10 телеком-объектов в разных поселениях региона», – сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

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