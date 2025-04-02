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Jume и «Бизнес Формула» объединили усилия для продвижения IBP-решений

Jume – разработчик IBP-платформы нового поколения, и «Бизнес Формула» − мультивендорный интегратор прогрессивного российского ПО, заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества – продвижение решений для прогнозирования и интегрированного планирования.

Партнерство ускорит процесс интеллектуализации российских компаний с помощью IBP-платформы Jume, в основе которой лежит машинное и глубокое обучение (ML/DL) и передовые методы математической оптимизации. Анализ рынка подтвердил высокий спрос на IBP-решения нового поколения, необходимые для быстрого, точного и гибкого планирования. Согласно данным независимого портала IaaSSaaSPaaS.ru, к 2028 г. объем российского рынка IBP составит $270-300 млн, что соответствует росту в пять раз за пять лет или 35–40%-ному росту ежегодно1.

Благодаря сотрудничеству «Бизнес Формула» увеличит свой продуктовый портфель. В 2024 г. Jume завершил очередную фазу внедрения в корпорации H&N (ex Danone). В качестве официального партнера «Бизнес Формула» будет продвигать платформу Jume и сможет обеспечить потенциальным пользователям специальные коммерческие условия на приобретение лицензий и их внедрение.

Jume, в свою очередь, получит возможность представить свое решение широкому кругу потенциальных клиентов, в первую очередь, игрокам рынка FMCG, Retail & Distribution, HoReCa. Особенно ценен для разработчика опыт взаимодействия партнера с компаниями, где уже идут проекты по роботизации бизнес-процессов (RPA). Реализацией проектов на всех этапах — от предпродаж до постпроектной поддержки — будет заниматься объединенная команда.

Сергей Коринский, коммерческий директор компании «Бизнес Формула»: «Мы нестандартная компания, мы смотрим в будущее и не равняемся на "мамонтов" с их бесконечной кастомизацией и неподъемными решениями. Наша миссия — отбирать, тестировать и быстро продвигать новые перспективные технологии. Общаясь с Jume, мы поняли, что находимся “на одной волне”. Рынку нужен наш тандем. Вместе мы сможем повысить уровень конкурентоспособности отечественного бизнеса не на словах, а на деле».

Гурген Мелконян, СЕО Jume: «В условиях экономической турбулентности бизнесу необходимо оперативно и гибко прогнозировать спрос, планировать поставки и производство, оптимизировать промо-бюджеты, запасы, затраты на логистику. Наша цель — помогать компаниям, которые дозрели до интеллектуальной трансформации. Сотрудничество с командой "Бизнес Формулы" позволит донести преимущества наших решений до широкого круга потенциальных заказчиков и обеспечит им базис для технологического развития и устойчивого прибыльного роста».

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