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Инновационная модель помогает «Норильскому Никелю» применять риск-ориентированный подход к управлению затратами на ТОиР и заменy оборудования

ГМК «Норникель» совместно с интегратором ИТ-решений «Первый Бит» разработал и внедрил информационную систему на платформе имитационного моделирования AnyLogic, позволяющую прогнозировать изменение рисков потери EBITDA при переносе сроков мероприятий или сокращении затрат на ТоиР. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект направлен на оценку рисков финансовых потерь и поддержание высокого уровня EBITDA – прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Возможность моделировать будущее поможет «Норникелю» качественнее планировать обслуживание оборудования, балансируя между рисками простоев и избыточных инвестиций в непрерывность производства.

«Разработка имитационной модели, охватывающей основные бизнес-единицы компании, позволяет предприятию не только прогнозировать изменения EBITDA в зависимости от состояния оборудования, но и точно оценивать потенциальные финансовые риски. Это значительно повышает уровень информированности руководства о возможных последствиях отказа от обновления устаревшего оборудования, а также дает возможность проактивно планировать инвестиции в ремонты и модернизацию по каждому этапу производства», – сказал руководитель отдела по имитационному моделированию проектного офиса NFP интегратора «Первый Бит» Роман Логачев.

Благодаря внедрению системы имитационного моделирования, «Норникель» получил инструмент, позволяющий рассчитывать риск потери EBITDA при отказе от выполнения мероприятий по приобретению оборудования взамен изношенного, капитальных ремонтов, мероприятий капитального строительства, связанных с непрерывностью производства, а также операционных мероприятий ТОиР.

Модель позволяет наглядно видеть к каким потерям могут привести простои оборудования.

«Норникель» уверенно идет по пути цифровой трансформации. Новые инструменты позволяют нам работать эффективнее, своевременно реагировать на внешние экономические и производственные вызовы, балансировать затраты и ресурсы, контролируя финансовые риски», – сказал руководитель проекта от компании «Норникель» Кирилл Велин.

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