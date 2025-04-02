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Cloud4Y предоставил ORS виртуальную инфраструктуру

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y обеспечил виртуальными мощностями ORS — российского разработчика ИТ-решений для авиационного и туристического рынков. ORS создает продукты для авиакомпаний, аэропортов и трэвел-агентов, включая платформы для автоматизации пассажирских перевозок, системы управления доходами, системы контроля багажа, модули онлайн-продаж авиабилетов и др. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Облачные технологии играют важную роль в обеспечении гибкости ИТ-инфраструктуры ORS. Они позволяют адаптироваться к изменениям нагрузки, что особенно критично для авиакомпаний и аэропортов.

«Облачные технологии — это возможность быстрого масштабирования. Это особенно важно в пиковые периоды, например, во время распродаж авиабилетов, когда нужно использовать большой объем вычислительных мощностей, — отметил генеральный директор ORS Александр Сизинцев. — Сотрудничество с Cloud4Y дает нам возможность не содержать избыточные вычислительные мощности, а значит, оптимизировать стоимость наших услуг и предоставлять конкурентные цены без потери в надежности и качестве сервиса».

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