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Программа автоматизации автопарков ID20 интегрировалась со страховыми компаниями

Во II квартале 2025 г. программа управления автопарком ID20 расширит функционал автоматизации за счет интеграции со страховыми компаниями. Обновление позволит сократить объем ручного труда при взаимодействии со страховыми организациями до 90%, минимизировать ошибки, вызванные человеческим фактором, и исключить необходимость ручной обработки документов. Об этом CNews сообщили представители ID20.

Благодаря интеграции пользователи программы смогут автоматически отслеживать сроки действия страховых полисов, продлевать их без личного привлечения сотрудников компании и загружать электронные версии полисов в систему. Также станет возможным оформлять страховые случаи и получать информацию о выплатах напрямую через программу.

«Интеграция со страховыми компаниями — это возможность для бизнеса сосредоточиться на развитии, а не на рутинных операциях. Типовые процессы будут выполняться автоматически, что ускорит работу и снизит риски, связанные с просрочкой полисов и некорректным оформлением страховых случаев», — сказал Михаил Комаров, создатель и руководитель проекта ID20 / «ЮниФлит» — программа управления автопарком.

Ожидается, что нововведение поможет компаниям с автопарками эффективнее распределять время и ресурсы, позволяя им сосредоточиться на стратегических задачах. Новая опция будет доступна всем пользователям программы управления автопарком. Для активации функционала потребуется дополнительная настройка, адаптированная под уникальные бизнес-процессы компаний.

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