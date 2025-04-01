Как создать объективный рейтинг IBP-систем и зачем это рынку?
Интегрированное бизнес-планирование (IBP) – ключевой инструмент управления для компаний, работающих в сложных цепочках поставок. После ухода зарубежных вендоров российские разработчики начали активно заполнять нишу, создавая собственные решения. Однако отсутствие четких критериев оценки IBP-систем приводит к разночтениям в рейтингах, что затрудняет выбор для заказчиков. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.
Проблема: рейтинг как лотерея
С 2023 года в России появилось несколько независимых рейтингов IBP-систем. Однако разные методологии приводят к ситуации, когда одна и та же система может занимать лидерскую позицию в одном списке и аутсайдерскую – в другом. Это подрывает доверие к рейтингам, делает их больше PR-инструментом, чем реальным ориентиром.
Основная причина расхождений – отсутствие единого набора критериев. Оценка IBP-продукта может включать функциональность, безопасность, интеграционные возможности и даже субъективные факторы вроде удобства интерфейса. В результате вендоры вынуждены подстраиваться под требования конкретного рейтинга, а заказчики – тратить больше времени на изучение предложений.
Решение: общие критерии оценки
Бизнес-сообщество нуждается в четком понимании, что такое IBP-система и какие функции она должна выполнять. На основе интервью с экспертами можно выделить ключевые критерии, которые позволят унифицировать рейтинги и сделать их более прозрачными:
- Единое информационное поле – IBP-система должна объединять планирование, продажи, маркетинг, логистику и финансы в одном пространстве.
- Гибкость планирования – продукт должен поддерживать как краткосрочное, так и среднесрочное планирование, включая сценарное моделирование.
- Интеграция с ERP – возможность работы с основными учетными системами без сложных технических доработок.
- Аналитические инструменты – наличие механизмов прогнозирования, оптимизации и автоматического пересчета планов.
- Безопасность данных – защита информации и соответствие требованиям регуляторов.
Как это изменит рынок?
Стандартизация критериев оценки позволит:
- Упростить процесс выбора IBP-систем для заказчиков
- Сделать рейтинги более прозрачными и надежными
- Стимулировать конкуренцию среди разработчиков не в маркетинговой, а в технологической плоскости
Важно, чтобы формирование критериев стало результатом диалога между экспертами, бизнесом и вендорами. Тогда рейтинги станут инструментом, помогающим компаниям находить лучшие решения, а не просто рекламным механизмом.
Где обсудить эти вопросы?
Компания Novo BI подробно разбирает эту проблематику на V отраслевой конференции Supply&Demand Planning Conference, которая состоится 24 апреля 2025 года. Это не просто мероприятие, а ключевая платформа для нетворкинга с лидерами рынка, обмена опытом и инсайтами, обсуждения актуальных трендов и успешных практик.
Участники получат возможность задать вопросы экспертам отрасли, найти решения для своих задач, познакомиться с коллегами и расширить деловые контакты. В программе – выступления представителей ведущих компаний из разных отраслей экономики. Среди тем конференции:
- Успешные стратегии управления поставками и их влияние на финансовые результаты
- Ключевые тренды FMCG-рынка
- Перспективы развития искусственного интеллекта, создание центров компетенций по ИИ, внедрение аналитических решений
- Управление цепочками поставок в e-commerce
- Выстраивание IT-ландшафта и опыт внедрения и развития IBP-систем
- Фокус на доходность и изменение приоритетов в условиях ограниченных мощностей
- S&OP в канале e-grocery
- Как управлять запасами, заказами и логистикой в условиях внешних факторов?
- Лучшие отраслевые кейсы от лидеров FMCG, ритейла, e-commerce и фармацевтики
Конференция Novo BI – это не только возможность получить знания, но и шанс наладить полезные контакты, обсудить будущее IBP-систем и найти наиболее эффективные решения для бизнеса. Готовы к конструктивному диалогу? Тогда встречаемся 24 апреля!■ Рекламаerid:2W5zFHVnmv8Рекламодатель: ООО "Ново Биай"ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339Сайт: https://novobi.ru/ru