CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Археологи создают цифровой архив древнейшего средневекового поселения Северо-Запада России

Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги — древнейшего городского поселения на Северо-Западе России. В базу войдут оцифрованные материалы более чем за 100 лет археологических исследований: от рукописных отчетов экспедиций XX века до современных 3D-моделей раскопов. Об этом CNews сообщили представители Института истории материальной культуры РАН.

Старая Ладога — знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII–XII веков, в том числе многослойное поселение - Земляное городище. Возникшая в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла. Ее население составляли славяне, скандинавы и финно-угры. Благодаря уникальной сохранности деревянных конструкций во влажном анаэробном слое, материалы памятника можно точно датировать методом дендрохронологии.

Археологические исследования на Земляном городище ведутся с 1909 г. За более чем столетний период раскопок было изучено около 3500 кв. м культурного слоя на глубину до 3–4 м. Однако столь длительная история изучения принесла не только множество ценных находок, но и показала необходимость систематизации накопленных материалов, часть которых до сих пор не опубликована. Некоторые сведения нуждаются в дополнительных уточнениях. В ходе работы выявляются погрешности полевой фиксации находок и объектов по высоте и в плане, достигающие 60–80 см, что требует повторного пересмотра всего комплекса исходных материалов.

«Мы собираем, систематизируем и оцифровываем все ранее полученные материалы, готовим их для внесения в единую информационную систему. В нее входят архивные документы: полевые дневники, отчеты, черновые и чистовые чертежи, описи находок, фотографии. Это огромный массив данных, который необходимо корректно интегрировать, создав удобные инструменты для расширенного поиска», — сказал старший научный сотрудник Центра спасательной археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук Станислав Васильев.

Проект потребовал нестандартных решений — команде пришлось буквально изобретать подходы к работе с данными. Например, как систематизировать более 700 архивных чертежей и десятки 3D-моделей объектов, если готовых ИТ-решений для таких задач просто не существует? Археологи нашли выход: сборка разрезов и планов по раскопам ведется в единую модель-«коробочку» с привязкой артефактов, стратиграфией и археологическими слоями. Затем эти «коробочки» планируется объединить в единую систему, как элементы сложного пазла.

Еще одной головоломкой является обработка данных: одна 3D-коробочка раскопа весит, в среднем, около 200 МБ, а их будет несколько десятков. В данной ситуации пришлось оптимизировать файлы и разрабатывать специальные методы визуализации. В итоге формируется археологическая ГИС, которая не просто хранит информацию, но и позволяет «путешествовать» сквозь слои истории, изучая Ладогу в мельчайших деталях.

«Современные методики позволяют нам заново оценить детали, которые ранее оставались без внимания. При повторных раскопках отбираем образцы грунта, древесины и делаем спилы. Стало неожиданностью, что некоторые деревянные конструкции, на ранее исследованных участках, сохранились до наших дней, несмотря на раскопки и последующую засыпку. Это позволяет точно замерить их месторасположение при помощи современного оборудования. Переосмысление архивных материалов — бесконечный процесс в археологической науке: этим занимаемся мы, этим продолжат заниматься и наши преемники. Поэтому так важно создать современную и удобную систему», — отметила младший научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Наталья Григорьева.

Работа проводится впервые в таком крупном масштабе и поддержана грантом РНФ в рамках проекта «Формирование ранней городской структуры и культурного ландшафта Северной Руси на материале археологического комплекса Старой Ладоги» (№ 23-18-00515, руководитель д.и.н. В. А. Лапшин). Создаваемая геоинформационная система позволяет не только повысить точность и актуализировать уже имеющиеся результаты исследований, но и получить новые данные о хронологии развития поселения. Система может быть использована на выставках и в музеях, подробно показывая, что и как удалось найти археологам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов

В России создали продвинутую нейросеть на замену редакторам. Она работает в тысячи раз быстрее и экономит сотни тысяч. Опрос

Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране

Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров»

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153