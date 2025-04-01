Археологи создают цифровой архив древнейшего средневекового поселения Северо-Запада России

Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги — древнейшего городского поселения на Северо-Западе России. В базу войдут оцифрованные материалы более чем за 100 лет археологических исследований: от рукописных отчетов экспедиций XX века до современных 3D-моделей раскопов. Об этом CNews сообщили представители Института истории материальной культуры РАН.

Старая Ладога — знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII–XII веков, в том числе многослойное поселение - Земляное городище. Возникшая в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла. Ее население составляли славяне, скандинавы и финно-угры. Благодаря уникальной сохранности деревянных конструкций во влажном анаэробном слое, материалы памятника можно точно датировать методом дендрохронологии.

Археологические исследования на Земляном городище ведутся с 1909 г. За более чем столетний период раскопок было изучено около 3500 кв. м культурного слоя на глубину до 3–4 м. Однако столь длительная история изучения принесла не только множество ценных находок, но и показала необходимость систематизации накопленных материалов, часть которых до сих пор не опубликована. Некоторые сведения нуждаются в дополнительных уточнениях. В ходе работы выявляются погрешности полевой фиксации находок и объектов по высоте и в плане, достигающие 60–80 см, что требует повторного пересмотра всего комплекса исходных материалов.

«Мы собираем, систематизируем и оцифровываем все ранее полученные материалы, готовим их для внесения в единую информационную систему. В нее входят архивные документы: полевые дневники, отчеты, черновые и чистовые чертежи, описи находок, фотографии. Это огромный массив данных, который необходимо корректно интегрировать, создав удобные инструменты для расширенного поиска», — сказал старший научный сотрудник Центра спасательной археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук Станислав Васильев.

Проект потребовал нестандартных решений — команде пришлось буквально изобретать подходы к работе с данными. Например, как систематизировать более 700 архивных чертежей и десятки 3D-моделей объектов, если готовых ИТ-решений для таких задач просто не существует? Археологи нашли выход: сборка разрезов и планов по раскопам ведется в единую модель-«коробочку» с привязкой артефактов, стратиграфией и археологическими слоями. Затем эти «коробочки» планируется объединить в единую систему, как элементы сложного пазла.

Еще одной головоломкой является обработка данных: одна 3D-коробочка раскопа весит, в среднем, около 200 МБ, а их будет несколько десятков. В данной ситуации пришлось оптимизировать файлы и разрабатывать специальные методы визуализации. В итоге формируется археологическая ГИС, которая не просто хранит информацию, но и позволяет «путешествовать» сквозь слои истории, изучая Ладогу в мельчайших деталях.

«Современные методики позволяют нам заново оценить детали, которые ранее оставались без внимания. При повторных раскопках отбираем образцы грунта, древесины и делаем спилы. Стало неожиданностью, что некоторые деревянные конструкции, на ранее исследованных участках, сохранились до наших дней, несмотря на раскопки и последующую засыпку. Это позволяет точно замерить их месторасположение при помощи современного оборудования. Переосмысление архивных материалов — бесконечный процесс в археологической науке: этим занимаемся мы, этим продолжат заниматься и наши преемники. Поэтому так важно создать современную и удобную систему», — отметила младший научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Наталья Григорьева.

Работа проводится впервые в таком крупном масштабе и поддержана грантом РНФ в рамках проекта «Формирование ранней городской структуры и культурного ландшафта Северной Руси на материале археологического комплекса Старой Ладоги» (№ 23-18-00515, руководитель д.и.н. В. А. Лапшин). Создаваемая геоинформационная система позволяет не только повысить точность и актуализировать уже имеющиеся результаты исследований, но и получить новые данные о хронологии развития поселения. Система может быть использована на выставках и в музеях, подробно показывая, что и как удалось найти археологам.