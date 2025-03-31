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В РТУ МИРЭА представили систему контроля доступа на основе искусственного интеллекта

В РТУ МИРЭА разработали систему контроля и управления доступом (СКУД) на основе нейронных сетей для распознавания лиц. Эта технология предназначена для повышения безопасности на объектах с повышенными рисками, таких как критическая информационная инфраструктура (КИИ). КИИ включает жизненно важные системы в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, связи, финансов и промышленности, от которых зависит функционирование целых отраслей и страны. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Защита таких объектов становится все актуальнее на фоне растущего числа кибератак. Атаки стали более технологичными и масштабными, нацеленными на разрушение инфраструктур и экономических блоков. Новая система РТУ МИРЭА призвана усилить физическую безопасность и защитить национальные интересы.

Суть разработки заключается в добавлении дополнительного уровня проверки: после сканирования карты-пропуска система анализирует лицо посетителя с помощью камеры на КПП. Если данные совпадают с информацией в базе, доступ разрешается. Все это происходит за считанные секунды, а сотрудники охраны контролируют процесс для обеспечения максимальной точности.

«Наша система не только повышает безопасность, но и упрощает процесс управления доступом. Нейронные сети минимизируют риски, связанные с утерянными или украденными пропусками, а также сокращают время на проверку», — отметила Мария Сафронова, автор проекта, выпускница РТУ МИРЭА.

Актуальность разработки связана с растущими требованиями к безопасности на предприятиях. Традиционные системы контроля доступа часто уязвимы к взлому или человеческим ошибкам. Новая система решает эти проблемы, предлагая автоматизированный и надежный способ идентификации.

Система обеспечивает точность распознавания лиц на уровне 95%, обрабатывает запросы за 2 секунды и снижает количество инцидентов с несанкционированным доступом на 90%. Кроме того, она уменьшает затраты на администрирование на 30% и может быть подключена к 20 контрольным точкам на территории предприятия.

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