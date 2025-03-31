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Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в ИРНИТУ в Иркутске

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) на базе лабораторий сетевых систем и ИТ-инфраструктуры начала работать лаборатория компании «Базальт СПО». В Сибирском федеральном округе это первая подобная инициатива вендора. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов присутствовал на церемонии открытия и пожелал студентам успехов в обучении.

В новой лаборатории студенты смогут: научиться создавать комплексные ИТ-инфраструктуры на российских решениях; получать практические навыки сетевого и системного администрирования операционных систем семейства «Альт»; участвовать в научных и прикладных исследованиях в области СПО.

«При поддержке компании "‎Базальт СПО" — лидера в разработке программного обеспечения, которое используют ведущие предприятия, в том числе и нашего региона, включая Иркутский авиационный завод — мы открыли учебно-исследовательскую лабораторию. Это подарок к юбилею нашего университета и важный шаг для подготовки кадрового потенциала региона», — сказал ректор университета Михаил Корняков.

Преподавательский состав лаборатории прошел сертификацию в компании и имеет квалификацию для обучения работе с ОС «Альт». В день открытия специалисты «Базальт СПО» провели для студентов вводную лекцию о разработке свободного ПО.

«Иркутский национальный исследовательский технический университет является Академическим партнером проекта "‎Альт Академия"‎. Открытие лаборатории стало логичным продолжением сотрудничества, одна из задач которого — развитие пользовательских, профессионально-ориентированных навыков работы будущих ИТ-специалистов с российскими операционными системами», — сказала Оксана Нешко, ведущий специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

Проект «Альт Академия» уже объединяет 10 учебных лабораторий в ведущих вузах страны, первая из которых была открыта в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Создание таких центров позволяет формировать сообщество будущих разработчиков российского программного обеспечения.

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