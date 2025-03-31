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Оператор телеком-услуг «Безлимит» внедрил систему распознавания паспортов от Smart Engines

Компания «Безлимит», предоставляющая телеком-услуги, интегрировала технологию распознавания на базе искусственного интеллекта Smart ID Engine. Решение разработано компанией Smart Engines. Программное решение используется для ввода информации из удостоверяющих личность документов клиентов оператора. Технология Smart ID Engine позволяет автоматически распознавать данные основного разворота и страницы с пропиской паспорта России, а также документов СНГ. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Безлимит» более 10 лет развивает собственные ИТ-технологии и предлагает своим клиентам онлайн-экосистему. Внедрение автоматических технологий для распознавания паспортных данных позволит ускорить процесс оформления клиентов, минимизировать риски ошибок при вводе данных. Техническое решение на базе системы распознавания Smart Engines было реализовано силами собственного ИТ-департамента.

Технология Smart ID Engine позволяет считывать информацию основного разворота российского паспорта, страниц с пропиской, а также удостоверяющих документов граждан стран СНГ. В серверных решениях распознавание происходит со скоростью 55 документов в секунду на процессор и не требует использования мощностей GPU. Процесс осуществляется полностью в контуре заказчика, изображения не передаются третьим лицам или сторонним сервисам. Решение поставляется в виде SDK с API для смартфонов, десктопов и серверов и интегрируется в любую ИТ-инфраструктуру.

«Внедрение системы Smart ID Engine в наши процессы — значимый шаг в повышении удобства и надежности цифровых систем компании. Выбор в пользу решения Smart Engines был сделан по соотношению цены-качества продукта, а ключевым требованием было установка в нашем ИТ-контуре и возможность запуска своими силами. Автоматизация ввода данных паспорта не только ускоряет обслуживание, но и позволяет нам сохранять безупречное качество сервиса, соответствующее премиальному позиционированию нашего бренда», — отметил исполнительный директор компании «Безлимит» Дмитрий Макеев.

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