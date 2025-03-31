«Норбит» стал Enterprise-партнером Websoft

«Норбит» получил официальный статус Enterprise-партнера российского разработчика HR-решений Websoft. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В день подписания соглашения состоялась и первая публичная презентация пакета Websoft Enterprise Solutions, в который входят специализированные решения и сервис для крупного бизнеса. Портфолио продуктов обеспечивает высокий уровень информационной безопасности и технологической гибкости, подходит для работы с нестандартными и высоконагруженными процессами и большими объемами данных.

Владимир Вертоградов, управляющий директор «Норбит»: «Для нас статус Enterprise-партнера Websoft — это логичное продолжение тесного сотрудничества. Российский рынок сейчас остро нуждается в надежных и функциональных системах для управления персоналом. Решения Websoft Enterprise Solutions способны удовлетворить этот растущий спрос. Мы, в свою очередь, рады поделиться передовыми практиками и продемонстрировать подход, базирующийся на реальных кейсах внедрений и глубоком понимании потребностей крупнейших заказчиков».

Артур Захарян, директор по стратегии Websoft: «Статус Enterprise-партнера отражает высокий уровень компетенций «Норбит». Способность не только эффективно работать с передовыми решениями Websoft, но и опыт, культуру взаимодействия с лидерами рынка. Благодаря такой синергии мы создаем полноценную экосистему, где крупные компании получают методологическую и технологическую поддержку, необходимую для успешной автоматизации HR-процессов с учетом особенностей и масштабов бизнеса».