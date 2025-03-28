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VK Tech и Opus Tech завершили разработку компонентов платформы частного облака для нефтегазовой отрасли

VK Tech совместно с Opus Tech разработали комплекс инфраструктурных компонентов, которые оптимизируют процессы создания бизнес-приложений и ускоряют цифровую трансформацию предприятий нефтегазового сектора. Об этом CNews сообщили представители VK.

Проект реализован на основе решения для построения частного облака в ЦОДе заказчика Private Cloud на базе VK Cloud и платформы для разработки веб-приложений Jmix от компании «Хоулмонт». Решение включает четыре инфраструктурных компонента для анализа качества данных, управления конфигурациями приложений, автоматизации бизнес-процессов и формирования отчетности. Они помогают компаниям ускорить разработку, повысить надежность ИТ-систем и упростить интеграцию с существующей инфраструктурой.

Разработка проекта является ключевым этапом в реализации стратегий предприятия по переходу на облачные технологии. Использование новых компонентов позволит компаниям увеличить темп запуска приложений, упростить миграцию в облако и снизить операционные расходы.

«Сегодня рынок требует безопасных, гибких и производительных решений для быстрой адаптации к изменениям. Совместная разработка VK Tech и Opus Tech — основа для масштабного внедрения цифровых технологий. Она поможет нефтегазовым компаниям упростить переход на облачные технологии и оптимизировать процессы разработки», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

В дальнейшем инфраструктурные компоненты планируется интегрировать в публичный контур VK Cloud и VK Data Platform. Это сделает проверенные решения более доступными широкому кругу корпоративных клиентов.

Private Cloud включает в себя набор сервисов облачной платформы VK Cloud, необходимый для развертывания частного облака, включая виртуализацию, управление сетями и контейнерами, базы данных и маркетплейс приложений. Решение сертифицировано во ФСТЭК России и поддерживает отечественные операционные системы.

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