Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров

В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Комитет играет стратегическую роль в формировании профессиональных стандартов управления цифровой трансформацией, поддержке инфраструктурных инициатив и продвижении российских ИТ-решений. В новой роли Олег Аксенов сосредоточится на развитии отрасли через внедрение передовых практик крупных системных интеграторов, а также на укреплении взаимодействия между участниками ИТ-рынка и смежных сфер.

Среди ключевых задач, которые Олег Аксенов планирует решать в рамках Комитета, — создание единой площадки для диалога между ИТ-специалистами, экспертами по кибербезопасности, инженерами и HR-менеджерами. Особое внимание будет уделено вопросам масштабирования ИТ-проектов с учетом региональной специфики, включая преодоление инфраструктурных ограничений. Отдельное направление работы связано с развитием кадрового потенциала отрасли. В условиях роста зарплатных ожиданий и трансформации системы образования необходимо выработать новые механизмы привлечения, обучения и удержания высококвалифицированных ИТ-специалистов.

Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция»: «Современные российские технологии уже сегодня способны полностью замещать зарубежные аналоги, а роль системных интеграторов становится все более значимой в условиях глобальных изменений. Наша цель — объединить усилия всех участников рынка, чтобы обеспечить бизнес надежными и эффективными решениями».