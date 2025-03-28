Россияне мечтают о такси с водителем-роботом, официантах, не требующих чаевых, и исчезновении рабочих профессий

Жители крупных городов поделились своими ожиданиями от скорого внедрения ИИ в жизнь обывателей. Опрос, проведенный специалистами ОЭЗ «Ступино Квадрат» рассказал о причинах, по которым россияне ждут массового внедрения искусственного интеллекта и роботов в их обычную жизнь.

23,7% респондентов хотели бы, чтобы рабочие специальности полностью исчезли, а роботы заменили на предприятиях сварщиков, слесарей и операторов станков. 19,3% верят, что водителей, курьеров и диспетчеров давно пора заменить искусственным интеллектом.

Более четверти россиян считают, что официанты, продавцы и служащие банков скоро потеряют свои рабочие места, в большинстве организаций их заменят роботы.

Респонденты также поделились, на внедрение ИИ в каких сферах и профессиях они категорически не согласны. Доверить искусственному интеллекту выполнять обязанности повара, технолога и упаковщика готовы только 12,3% россиян. Только 11,4% считают, что ИИ может заменить инженеров и конструкторов.

И только 8% согласны на то, чтобы на смену классическим учителям и медикам пришли роботы, наделенные искусственным интеллектом и способные самостоятельно принимать решения и даже выписывать рецепты.