Ozon автоматизировал процессы FP&A с Optimacros

Ozon внедрил отечественную систему Optimacros для автоматизации задач финансового планирования и анализа (FP&A). Подрядчиком проекта выступила компания OptiTeam Consulting. Об этом CNews сообщили представители OptiTeam Consulting.

Потребность в новом программном обеспечении появилась из-за необходимости в дальнейшем развитии методологии корпоративного планирования. Optimacros выбрали по следующим параметрам: входит в реестр российского ПО, позволяет хранить данные на сервере заказчика (on-premise) и обладает возможностями для построения управленческого учета.

Перед проектной командой поставили задачи: сохранить и усовершенствовать методологию базовых систем и источников данных, разработать новые модели. Также клиенту было важно внедрить систему в сжатые сроки. Через четыре месяца после старта проекта Ozon получил две первые реализованные модели финансовой отчетности.

Специалисты OptiTeam Consulting перенесли в систему Optimacros часть процессов планирования и прогнозирования расходов. Была реализована драйверная модель, которая упрощает и ускоряет процесс планирования расходов и дает возможность видеть все интеграции и их результаты. Внедрен сбор фактической отчетности на уровне отдельных логистических объектов.

Для анализа необходимой информации настроили интеграции с другими моделями для сбора фактических данных и прогнозов, а также консолидировали данные в едином пространстве. Решение позволило формировать отчетность, анализировать фактические показатели и моделировать возможные сценарии для оперативного управления.

«Высокий уровень профессионализма и вовлеченность команды заказчика позволили нам создать решение, отвечающее уникальным потребностям и процессам компании. Хотя масштабы задач представляли собой вызов для нас, они также стали источником вдохновения. Благодарим Ozon за доверие и совместную работу», — сказал Игорь Фесенко, операционный директор и партнер консалтинговой практики OptiTeam.