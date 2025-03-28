Navicon запустил новое направление ИИ-консалтинга

Системный интегратор и разработчик Navicon объявляет о запуске нового направления – ИИ-консалтинга. Теперь российские компании из различных отраслей смогут эффективно решать бизнес-задачи при помощи технологий искусственного интеллекта и развивать культуру работы с умными алгоритмами. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

По оценкам экспертов Navicon, более 50% российских компаний сталкиваются с вызовами при внедрении искусственного интеллекта, в частности, с непониманием его применимости и опасениями относительно сложности установки и поддержки. При этом потенциальный эффект от внедрения генеративного ИИ может составлять более 22% роста производительности сотрудников.

Navicon предлагает два типа ИИ-проектов — программы формирования и развития корпоративной ИИ культуры и разработку кастомных продуктов, нейросетей и ML-моделей. В обоих случаях эксперты проводят анализ бизнес-процессов заказчика и определяют задачи, в решении которых ИИ принесет максимальную пользу. Компания разрабатывает и предлагает сценарии использования открытых генеративных нейросетей, таких как GigaChat, DeepSeek, YandexGPT, Mistral ИИ, Stable Diffusion, Midjourney и др., а также проводит обучение сотрудников клиента. В том случае, если готовые решения не подходят под уникальные запросы бизнеса — Navicon разрабатывает индивидуальные модели машинного (ML) и глубокого обучения (DL).

По словам Анны Федоровой, руководителя направления ИИ-консалтинга в Navicon, комплексный подход позволяет не только внедрить искусственный интеллект, но и сделать его естественной частью бизнеса: «Обладая многолетним опытом в ИТ-консалтинге, мы используем проверенные методологии, знания предметной области, экспертизу в ИИ технологиях, в DevOps и интеграции продуктов в процессы заказчика, чтобы предложить сценарии, которые приносят владельцам компаний измеримый результат».

«Основными трудностями на пути внедрения ИИ-решений остаются пробелы в стратегическом планировании — более 60% предприятий не имеют стратегии внедрения нейросетей и только 11% организаций выделяют отдельный бюджет на внедрение ИИ-решений. При этом мы видим, насколько быстро меняется рынок, и понимаем, что искусственный интеллект — это уже не будущее, а настоящее. С помощью нового направления мы помогаем компаниям не только внедрить передовую технологию, но и интегрировать ее в корпоративную культуру. Наша цель — чтобы каждый клиент мог использовать ИИ для максимально эффективного достижения своих бизнес-целей», — отметил Илья Народицкий, директор по консалтингу Navicon.