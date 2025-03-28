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«МегаФон» помог томичам сохранить на отдыхе «цифровой» комфорт мегаполиса

Абоненты «МегаФона» в пригороде Томска уже оценили новую скорость мобильного интернета, максимальные значения которой достигают 125 Мбит/с. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в юго-восточной части села Богашево, где расположены садовые товарищества, санаторий-профилакторий «Строитель» и детский лагерь «Огонек». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Богашево, расположенное в 18 км от Томска — любимое место отдыха у многих горожан. На его территории расположен уникальный кедровник – памятник природы регионального значения. Возраст некоторых деревьев составляет 160 лет и более. Сюда приезжают за чистым воздухом, тишиной и единением с природой.

«Ранее эту локацию обслуживала базовая станция, расположенная в противоположной стороне населенного пункта, но из-за рельефа местности сигнал проходил плохо и был не таким надежным. Сейчас уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Кроме того, они имеют увеличенную емкость сети, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Теперь владельцы «зеленых» SIM-карт, даже находясь на отдыхе, продолжают заниматься привычными для себя делами. Дачники читают новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, в удобное время пользуются банковскими приложениями и оплачивают счета, отправляют фотографии своего урожая в семейный чат, смотрят фильмы и сериалы, узнают погоду и следят за фазами луны.

Приезжая на смену в детский лагерь, ребята смогут по вечерам общаться по видеосвязи с родителями, записывать сторис, слушать музыку онлайн и записывать под нее ролики с друзьями, выкладывать их в соцсети и получать лайки.

Развитие телеком-инфраструктуры в Богашево расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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