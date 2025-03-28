Hybrid разработал инструмент Smart List для таргетинга через автоматический подбор площадок для показа

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на разработках в области интернет-рекламы, разработала инструмент для анализа интересов пользователей на основе посещаемых ими сайтов и приложений с использованием алгоритмов машинного обучения — Smart List. С его помощью пользователи смогут получать персонализированный список сайтов и приложений в режиме реального времени для оптимизации и показа рекламной кампании. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

В технологии Smart List предусмотрено два сценария подбора площадок для таргетированной рекламы. Подбор по популярным площадкам фокусируется на выборе наиболее посещаемых ресурсов среди целевой аудитории. Он анализирует аудиторию за последние несколько дней и определяет, какие сайты и приложения она посещала. После анализа отбираются самые популярные площадки, где зафиксировано наибольшее количество аукционов с участием данной аудитории. В итоге рекламодатель получает список сайтов и приложений для эффективного таргетинга.

Подбор по аффинитивности ресурсов ориентирован на поиск наиболее релевантных площадок с высокой вовлеченностью целевой аудитории. Он также анализирует аудиторию за последние несколько дней и определяет, какие ресурсы она посещала. Затем сравнивается количество аукционов с участием целевой аудитории с общим числом пользователей данных площадок и рассчитывается коэффициент аффинитивности: чем выше показатель, тем более релевантен ресурс для таргетинга. В конце формируется оптимальный список сайтов и приложений с учетом аффинитивности.

В зависимости от маркетинговой стратегии рекламодатель может выбрать один из двух подходов: ориентироваться на популярные площадки с высокой посещаемостью или на ресурсы с высокой концентрацией релевантной аудитории. Такой гибкий механизм позволяет повысить эффективность рекламных кампаний и точнее достигать целевых пользователей.

До внедрения Smart List пользователи вручную собирали отдельные White List под каждую аудиторию или рекламную кампанию. Внутренние исследования показали, что это решение в среднем на 30% эффективнее и значительно быстрее, чем ручной подбор сайтов.

Smart List работает при условии установки SmartPixel, который позволяет анализировать пользователей, пришедших на сайт рекламодателя. SmartPixel — JavaScript-код для сбора пользовательских идентификаторов посетителей сайта. Также он позволяет сегментировать аудиторию, проводить аналитику, создавать и оптимизировать рекламные кампании.

«Smart List позволяет автоматизировать процесс подбора площадок, используя алгоритмы машинного обучения для анализа поведения аудитории. Благодаря этому рекламодатели могут быстро формировать релевантные списки сайтов и приложений, снижая затраты на нецелевые показы и увеличивая точность таргетинга. В результате кампании становятся более эффективными и дают лучший отклик аудитории», — сказал Илья Лысенко, Data Science Product Lead Hybrid.