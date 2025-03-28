«Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота

«Екатеринбург-2000», инфраструктурный оператор связи в Уральском федеральном округе, успешно внедрил систему электронного архива «Этлас» от компании «Этлас-Софт». Проект включал установку базовой системы и интеграцию дополнительных модулей, что позволило оптимизировать процессы документооборота и повысить эффективность работы с документацией. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт».

ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа «Мотив») предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, обслуживая более 2,5 млн абонентов на территории свыше 1,5 млн кв. км. Компания развивает цифровые сервисы, включая интерактивное мобильное телевидение и банковские приложения, стремясь соответствовать современным потребностям своих клиентов.

Перед внедрением системы «Этлас» компания «Екатеринбург-2000» столкнулась с необходимостью оптимизации работы с большим объемом документации, связанной с обслуживанием клиентов массового и корпоративного сегментов. Основными задачами проекта стали: создание единого электронного архива для хранения и быстрого поиска документов; интеграция с существующими корпоративными системами, такими как CRM Naumen и «1С», для автоматизации процессов документооборота; обеспечение аутентификации пользователей и разграничение прав доступа к документам.

Проект был реализован в несколько этапов:

Обследование существующего бумажного архива: специалисты «Этлас-Софт» провели удаленный аудит текущей системы хранения документов, используя консультации и опросные анкеты для сбора необходимой информации.

Настройка пользовательских учетных записей и групп: в системе «Этлас» были созданы учетные записи для всех сотрудников, а также сформированы группы пользователей с соответствующими правами доступа, что обеспечило безопасную и эффективную работу с документами.

Построение структуры электронного архива: разработана и внедрена логическая структура хранения документов с распределением прав доступа, что упростило навигацию и поиск необходимой информации.

Интеграция с CRM Naumen и «1С»: настроена двусторонняя связь между «Этлас» и корпоративными системами. В CRM Naumen добавлена возможность прямого доступа к архивным карточкам, а в «1С» реализован автоматический импорт документов через специально созданную папку обмена.

Внедрение дополнительных модулей: установлены модули «Аутентификация через LDAP и Active Directory», «Интеграция со сторонними приложениями», «Диадок» и «Поиск по содержимому документа на платформе поиска Solr», расширяющие функциональность системы и обеспечивающие дополнительные возможности для пользователей.

После успешного завершения проекта компания «Екатеринбург-2000» отметила ряд положительных изменений:

Сокращение времени на поиск и обработку документов: централизованное хранение и эффективная система поиска позволили значительно уменьшить затраты времени на работу с документацией.

Повышение безопасности данных: интеграция с LDAP и Active Directory обеспечила надежную аутентификацию пользователей и защиту конфиденциальной информации.

Улучшение взаимодействия между подразделениями: интеграция с CRM и «1С» способствовала более слаженной работе различных отделов, что положительно сказалось на качестве обслуживания клиентов.

Переход к безбумажному документообороту: цифровизация архивов и автоматизация процессов позволили снизить объемы бумажной работы, что привело к сокращению операционных расходов и более экологичному ведению бизнеса.

Благодаря хорошей интеграции с программным обеспечением компании и всеми используемыми устройствами, а также эргономичному интерфейсу процесс внедрения и адаптации проходит максимально комфортно для компании и ее сотрудников. Цифровой инструмент уже доказал свою эффективность – им ежедневно пользуются в работе специалисты дирекции по персоналу и договорного отдела в части сохранения документов по клиентам массового и корпоративного сегментов. В электронный формат планируется перевести весь архив.

Все это позволяет оптимизировать ресурсы и, соответственно, ускорить решение задач, связанных в первую очередь с развитием абонентского сервиса и совершенствованием услуг мобильной связи телекоммуникационной группы Мотив на всей территории России.