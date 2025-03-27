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ValueAI сертифицирован по ГОСТ в области оценки ИИ-систем

ValueAI, российский инструмент для внедрения корпоративного искусственного интеллекта, прошел сертификацию по ГОСТ Р 59898-2021 «Оценка качества систем искусственного интеллекта». Этот стандарт устанавливает требования к надежности, безопасности и прозрачности ИИ-систем. Об этом CNews сообщили представители компании «ВейвАксесс».

ValueAI — инструмент для автоматизации бизнеса, который предлагает готовые ИИ-сервисы, адаптированные под задачи различных отделов, и ускоряет внедрение корпоративного ИИ. С его помощью компании могут использовать данные для прогнозирования, тестирования гипотез и принятия стратегических решений, которые влияют на увеличение прибыли, сокращение издержек и повышение эффективности бизнес-процессов. Продукт включен в Реестр отечественного ПО.

ГОСТ Р 59898-2021 регламентирует процессы оценки качества систем искусственного интеллекта. Он охватывает такие критически важные аспекты, как точность прогнозов, устойчивость к внешним факторам и ошибкам, интерпретируемость решений, соблюдение требований по защите данных и соответствие этическим нормам. Стандарт также предусматривает оценку способности ИИ-системы адаптироваться к изменяющимся условиям и обеспечивать стабильную работу в различных сценариях использования.

Сертификация по ГОСТ Р 59898-2021 подтверждает соответствие ValueAI высоким государственным стандартам качества и надежности.

«Наличие данной сертификации — это дополнительная гарантия стабильности и предсказуемости решений, создаваемых на базе ValueAI, что особенно важно при работе с чувствительными данными — например, в таких сферах, как финансы, здравоохранение, промышленность и государственный сектор», — сказал Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс», разработчика ValueAI.

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