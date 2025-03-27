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Цифровые аватары обучили стажеров EMP интернет-маркетингу

Аутсорсинговая компания EMP (часть E-Promo Group) внедрила цифровые аватары в образовательные курсы по интернет-рекламе и наставничеству для стажеров, обучение софт-скиллам для специалистов и программу подготовки руководителей. Этот формат позволяет специалистам осваивать новый материал без отвлечения опытных экспертов от текущих проектов и тем самым экономить финансовые ресурсы компании. Об этом CNews сообщили представители EMP.

Аватары — это цифровые копии экспертов, созданные на основе отснятых видеоматериалов. Они обеспечивают автономное обучение и сокращают необходимость в регулярном участии спикеров и лекторов. Цифровые копии позволяют оперативно обновлять учебные материалы в условиях быстро меняющихся реалий цифровой индустрии.

«Мы делаем ставку на внутреннее обучение, чтобы наши сотрудники не только быстро, но и качественно выполняли задачи. За 2024 г. в 20 стажировок и 40 программ по развитию софт-скиллов компания инвестировала несколько миллионов рублей. Мы уже получали запросы на видеокурсы от стажеров, поэтому решили протестировать более актуальный формат с цифровыми аватарами», — рассказала CEO EMP Саша Миндубаева.

Разработкой аватаров занимались эксперты из Narrators Production. Для корректной работы нейросети в речи спикеров были учтены все фонетические нюансы, включая шипящие и звонкие звуки. Именно эти звуки чаще всего вызывают проблемы при генерации видео с помощью нейросети. Лекторы зачитывали специально подготовленный текст, содержащий все варианты звуков, а также примеры произношения англоязычных терминов. Во время записи спикерам не разрешалось делать резких движений или менять положение головы. Съемка экспертов с нескольких ракурсов проходила около 5 часов и легла в основу 240-минутного обучающего контента. Далее с использованием отснятого материала можно генерировать неограниченное количество минут видео с любым текстовым содержимым.

«Мы протестировали как open-source, так и коммерческие решения генерации видео. Работа с нейросетями остается непредсказуемым процессом, и даже с профессиональным датасетом ИИ может выдавать нелогичные результаты. Только после генерации более 1000 аватаров появляется понимание, как добиться прогнозируемого качества», — отметил нейро-продюсер Narrators Production (часть E-Promo Group) Кирилл Вершинин.

В рамках сотрудничества специалисты Narrators Production проведут также обучение спикеров EMP по созданию образовательного контента с использованием цифровых аватаров. Это позволит компании самостоятельно обновлять и адаптировать материалы под текущие бизнес-задачи.

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