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Поддержка ИТ-инфраструктуры в одни руки: кейс от EFSOL

Промышленная компания столкнулась с хаосом в ИТ-поддержке: бесконечные мелкие сбои, «тормозящая» «1С» и отсутствие контроля над задачами. EFSOL провел аудит и выявил критические узлы: устаревшие серверы, ненадежные бэкапы и хаотичные процессы. Решение – полная передача инфраструктуры на аутсорсинг и миграция «» в облако. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Компания, специализирующаяся на обслуживании промышленного оборудования, обратилась в EFSOL с задачей провести аудит своей ИТ-инфраструктуры. Пользователи регулярно сталкивались с многочисленными мелкими, но частыми проблемами, решения которых занимали значительное время. Это отвлекало сотрудников от основной деятельности и негативно сказывалось на оперативности бизнеса, особенно в условиях планируемого масштабного развития.

Цель проекта: оптимизация работы ИТ-системы, повышение эффективности поддержки и снижение времени реагирования на инциденты.

В ходе выполнения работ был проведен экспресс-аудит, который включил в себя: оценку текущей сетевой инфраструктуры; схему бэкапирования, учетной системы «1С» и рабочих документов; производительность группы сервернов, где размещена учетная система; аудит процессов взаимодействия текущей службы поддержки и пользователей.

Работы в рамках проведенного аудита показали следующее: ИТ-поддержка осуществляется в хаотичном порядке – нет системы постановки задач, не проводятся регламентные работы; торможение учетной системы «1С» связано с недостаточностью ресурсов и отсутствием регламентных работ на сервере; бэкапы настроены, но учения по восстановлению работоспособности инфраструктуры не проводились; хостинг предоставляющий сервер для размещения учетной системы имеет ограниченные возможности в части поддержки.

Результаты проекта

На основании аудита было принято решение о передаче ИТ-инфраструктуры на поддержку специалистам EFSOL, а также о миграции учетной системы «1С» в облако EFSOL. В результате: был выстроен налаженный процесс взаимодействия между пользователями и службой поддержки; внедрена система постановки задач, обеспечившая прозрачность работы и контроль сроков выполнения; произведена миграция «1С» в облачное решение, что позволило повысить производительность и надежность работы учетной системы.

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