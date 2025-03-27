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На главной магаданской лыжне «МегаФон» усилил 4G

Любители зимних видов отдыха теперь могут без ограничений пользоваться мобильным интернетом на спортивном комплексе «Снежный» и лыжной базе в районе Черемушек. «МегаФон» расширил покрытие телеком-сети в популярном у магаданцев месте катания на лыжах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» в начале 2025 г. модернизировали базовую станцию рядом с лыжней в районе садового товарищества «Черемушки». Выполненные работы позволили увеличить емкость сети и обеспечили устойчивое LTE-покрытие на территории лыжного центра, а также в СНТ, где после завершения зимнего сезона пользоваться мобильным интернетом смогут дачники.

Вместе с тем в районе строящегося лыжно-спортивного комплекса имени Елены Вяльбе в поселке Снежная долина «МегаФон» построил дополнительную базовую станцию четвертого поколения. Новый телеком‑объект поддерживает стандарты 2G и 4G — абонентам доступны как голосовые вызовы, так и высокоскоростной мобильный интернет, в том числе для звонков по технологии VoLTE. Профессиональные лыжники и любители смогут на высоких интернет-скоростях делиться фото и видео в мессенджерах и вести прямые трансляции с соревнований.

«Лыжный сезон в Магадане заканчивается позже, чем в остальной части страны. Поэтому среди местных жителей много любителей этого вида спорта, прокатиться по магаданскому снегу приезжают лыжники из других регионов. Важно, чтобы у них была возможность не расставаться со своими цифровыми привычками. Мы развиваем сеть, чтобы абоненты могли комфортно отдыхать и делиться новыми впечатлениями от активного отдыха», – сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

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