«М.Видео-Эльдорадо» запустила проект по автоматизированной уборке магазинов с помощью роботов Qrobotics

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте пилотного проекта по автоматизированной уборке торговых помещений в партнерстве с российской технологической компанией Qrobotics. Роботов-уборщиков Phantas уже запустили в 10 магазинах «М.Видео» в Москве. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Программное обеспечение смарт-уборщиков разработано российской компанией. Роботы будут поддерживать чистоту в зонах торговли и клиентского обслуживания, повышая частотность уборки за счет стабильной работы без перерывов, и сокращая расходы на клининг в таких магазинах. Роботы функционируют в полностью автономном режиме, анализируют окружающее пространство, распознают препятствия, оптимизируют маршруты и адаптируются к разным покрытиям.

М.Видео-Эльдорадо «М.Видео-Эльдорадо» запустила проект по автоматизированной уборке магазинов с помощью роботов Qrobotics

Проект реализуется по сервисной модели, не требующей капитальных вложений: «М.Видео-Эльдорадо» не приобретает оборудование, а оплачивает только саму услугу уборки, что делает внедрение технологии экономически эффективным решением.

Руководитель департамента строительства и эксплуатации сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Коростелев: «Мы стремимся внедрять решения, которые не только оптимизируют операционные затраты, но и улучшают качество клиентского опыта. Роботы-уборщики не только позволяют поддерживать чистоту в магазинах на протяжении всего рабочего дня магазина, но и значительно экономят затраты на клининг. Их внедрение — это не просто эксперимент, а часть плана «М.Видео-Эльдорадо» по внедрению передовых экономически-эффективных технологий в ритейле. По итогам пилотного проекта мы примем решение о дальнейшем масштабировании роботизированного клининга на другие магазины группы».