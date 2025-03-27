МТС улучшила мобильную связь рядом с памятником пазырыкской культуры скифов

МТС обновила покрытие мобильной связи в селе Балыктуюль Республики Алтай. Специалисты добавили новый диапазон LTE. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преимущество нового диапазона LTE в большой емкости — это значит, что у каждого абонента даже при большом количестве подключенных устройств интернет будет работать стабильно и без потери скорости. Это актуально в преддверии туристического сезона, когда нагрузка на сеть будет выше.

Балыктуюль — небольшой населенный пункт, но интересный для гостей Республики. Здесь проходит грунтовая дорога, ведущая на перевал Кату-Ярык и далее в Чулышманскую долину. Есть, что посмотреть и в самом селе: здесь протекает река Балыктуюль — правый приток Большого Улагана. Также в селе расположена церковь конца 19 века, а в трех километрах от Балыктуюля находится памятник пазырыкской культуры скифов.

«Для многих туристов сегодня важно оставаться на связи и онлайн даже на отдыхе. Это позволяет им быть в контакте с родными или сразу же делиться фотографиями в социальных сетях. Мы постоянно продолжаем работу по улучшению нашей связи, чтобы гости региона отдыхали с комфортом и не чувствовали себя отрезанными от мира, а жители Республики, как в районах центрах, так и в небольших селах были обеспечены всеми цифровыми благами», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.