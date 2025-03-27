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MONT укрепляет бизнес-коммуникации с помощью «МТС Линк»

Компания MONT, дистрибьютор программного обеспечения, начала использовать «Доски» от «МТС Линк» — сервис для совместной работы команд. Инструмент помогает визуализировать идеи во время онлайн-встреч и выступлений, а также координировать работу над проектами. MONT уже несколько лет использует другие решения «МТС Линк» для создания единой цифровой среды для сотрудников и партнеров по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

«Доски» от «МТС Линк» интегрируются с сервисами «МТС Линк Встречи» и «Вебинары». Благодаря интеграции спикеры могут иллюстрировать ключевые тезисы, создавать схемы и другие визуальные элементы прямо в окне встречи или вебинара, делая онлайн-мероприятия более динамичными. На внутренних совещаниях и мозговых штурмах инструмент помогает участникам визуализировать и оценивать идеи всей командой.

Компания MONT также применяет сервисы «МТС Линк» для корпоративного обучения, внутренних коммуникаций и работы с партнерами. На платформе дистрибьютор проводит около 250 онлайн-совещаний в месяц и ежегодно организует около 300 вебинаров, которые посещают до 16 тыс. участников.

«Мы используем сервисы «МТС Линк» уже несколько лет и ценим их за удобство, стабильность и возможности для масштабирования онлайн-активностей. Наша компания активно задействует встроенные функции платформы. Например, брендирование делает мероприятия узнаваемыми, а подробная статистика дает полное представление об их эффективности. Нам нравится, что все ключевые инструменты для работы доступны в едином пространстве. «Доски» интегрированы в платформу: команда может работать с ними внутри встречи, не переключаясь между вкладками. Часть подразделений MONT уже успешно используют сервис «Доски». Планируем и дальше масштабировать сервис на команды. «Доски» действительно помогают выстраивать качественное взаимодействие с партнерами и сотрудниками, а также повышать ценность онлайн-активностей», — отметил Павел Фурса, руководитель отдела технической поддержки MONT.

«Мы высоко ценим сотрудничество с MONT — одним из крупнейших отечественных дистрибьюторов программного обеспечения. Доверие компании — признанного эксперта в области ИТ-решений —подтверждает, что «МТС Линк» соответствует высоким требованиям российского бизнеса, обеспечивая его удобными и безопасными инструментами для эффективной работы. Наша экосистема постоянно развивается, и сегодня мы предлагаем решения для всего спектра коммуникаций — от ежедневной переписки до организации масштабных мероприятий. Мы стремимся создавать технологичную и гибкую платформу для беспрепятственного общения в компаниях любого размера», — сказала руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк» Елизавета Покровская.

«Доски» от «МТС Линк» включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Ранее разработчик внедрил в сервис функцию быстрого импорта проектов из Miro, что позволило пользователям без труда перенести свои материалы и продолжить работу в привычном формате.

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